В СБУ признали, что освобожденные пленные будут проверены на предмет возможной вербовки. Но не все

Освобожденные из плена донецких и луганских боевиков украинские заложники могут предоставить данные о других незаконно удерживаемых украинцах и тех, кто числится пропавшими без вести. Как выяснили журналисты «Фразы», СБУ обязательно опросит освобожденных на предмет получения информации относительно местонахождения других заложников и тех, кто числится без вести пропавшими.

«Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить», — заявил глава СБУ Василий Грицак.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он выразил надежду на то, что освобожденные заложники смогут «вспомнить максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках «ЛНР/ДНР».

Отвечая на вопрос о том, будет ли СБУ проверять освобожденных украинских заложников на предмет их возможной вербовки Россией, Грицак сказал: «Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем».

Вместе с тем он подчеркнул, что контрразведывательный опрос проводится, когда обстоятельства попадания в плен не до конца выяснены. «Есть случаи, к примеру, когда наш боец, будучи раненым, без сознания попал в плен, тут не возникает никаких вопросов», — заключил Грицак.

Как сообщала «Фраза», 27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый за многие месяцы обмен пленными между боевиками и Украиной. Таким образом, с украинской стороны были освобождены 74 человека.