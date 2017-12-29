За несколько дней до Нового года в винницких лесах расцвели подснежники

За несколько дней до Нового года в винницких лесах из-за теплой зимней погоды расцвели подснежники. Как выяснили журналисты «Фразы», местные жители активно торгуют подснежниками, несмотря на то, что эти цветы занесены в Красную книгу.

По словам местных жителей, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен, сообщает ТСН.ua.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники.

«Раньше зимой можно было только в сказке такое увидеть. Ну, а сейчас сами видите, — реально. Под Новый год — настоящие подснежники. Все очень удивляются. Это вторая зима, такое уже было, в это время тоже были подснежники на Новый год», — говорит продавец Игорь.

Экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2014 года в Крыму зацвели подснежники.