Директор Николаевского аэропорта был схвачен при попытке дачи крупной взятки губернатору

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко заявляет, что отказался от взятки в 2,5 миллиона гривен, которые ему предлагал директор аэропорта. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В частности, как сообщается, поздно вечером 28 декабря директор Николаевского международного аэропорта предлагал чиновнику денежные средства за продление трудового контракта в должности директора предприятия.

Во время передачи первой части неправомерной выгоды в размере 700 тысяч гривен, руководителя коммунального предприятия задержали с поличным в служебном кабинете председателя Николаевской ОГА.

По словам главного прокурора Николаевской Тараса Дунаса, сейчас денежные средства изъяты и проводятся первоочередные следственные действия, планируется уведомление о подозрении в ч.3ст. 369 УК Украины. «Человек задержан. В настоящее время находится в изоляторе временного содержания. В отношении него будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Будет обращение в суд. Кроме этого, следствием будет поставлен вопрос установить происхождение этих денег», — уточнил Дунас.

В свою очередь, Алексей Савченко назвал случившееся «личным оскорблением». «Этот случай является для меня личным оскорблением. Этот случай настолько дерзкий, настолько подлый, что я не могу даже комментировать» — заявил губернатор, выразив убеждение, что «страна будет меняться благодаря таким лицам, как я».

Как сообщали СМИ, 8 февраля 2017 года председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко назначил исполняющим обязанности директора коммунального предприятия «Международный аэропорт «Николаев» Михаила Галайко. «До сегодняшнего дня любой человек, который возглавлял аэропорт, не имел отношения к этой отрасли. Человек, который согласился нам помочь, является профессионалом. Он развивал Львовский аэропорт и его знают, как хорошего специалиста», — заявлял в этой связи Савченко.