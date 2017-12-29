Исполнительная служба арестовала счета «Привата» для взыскания миллиардов в пользу Суркисов

Государственная исполнительная служба наложила арест на счета «Приватбанка» по требованию семьи Суркисов по делу на 1,1 миллиарда гривен. Как выяснили журналисты «Фразы», арест был наложен постановлением главного государственного исполнителя Отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины.

Одновременно с исковым заявлением «Приватбанк» подавал ходатайство об обеспечении иска путем запрета государственным исполнителям совершать любые исполнительные действия в отношении должника по данному исполнительному производству в рамках принудительного исполнения исполнительных листов Киевского апелляционного административного суда от 7 ноября, сообщает «FinBalance» со ссылкой на материалы Окружного админсуда Киева.



В обоснование заявленного ходатайства истец ссылался на наличие «опасности причинения вреда правам, свободам и интересам банка до принятия решения по данному административному делу, а также на наличие очевидной противоправности обжалуемых действий и решений органа государственной исполнительной службы».



Однако 18 декабря суд отказался удовлетворить ходатайство «Приватбанка» об обеспечении иска.

Ранее «Фраза» сообщала, что 22 октября 2016 года «Приватбанк» опроверг появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что Кабинет министров Украины планирует национализировать финучреждение в течение ближайших двух недель. «Эта информация — очередной фейк», — отметили в пресс-службе банка.

25 ноября стало известно, что еврооблигации «Приватбанка» стремительно дешевеют на растущих опасениях среди участников рынка относительно его возможной национализации.

8 декабря 2016 года глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила о том, что уже до конца этого года должна закончиться докапитализация крупнейшего коммерческого банка страны «ПриватБанка», и тогда станет ясно, выполнил ли банк требования.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что готов продать «Приватбанк», если ему предложат приемлемую цену.

18 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины на заседании с учетом результатов заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «Приватбанк» в стопроцентную государственную собственность.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины на своем сайте обнародовало письмо от 16 декабря 2016 года премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В письме высказывалась просьба приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации. В сообщении Минфина отмечается, что срок, до которого бывшие акционеры «ПриватБанка» в одностороннем порядке обязались обеспечить проведение реструктуризации кредитного портфеля банка, истек 1 июля 2017 года.

В тот же день стало известно о том, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком».