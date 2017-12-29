Главные новости за 28 декабря 2017 года

Пока президент рассчитывает на очередное повышение минималки, в Украине растет задолженность по зарплатам. Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года возросла на 5,1%, а с начала года — на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным ведомства, в ноябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 9,3% и к 1 декабря года составила 1,457 млрд грн. К началу декабря более чем три четверти суммы задолженности экономически активных предприятий приходилось на промышленность (77,6%). При этом почти половина суммы задолженности сформирована в Донецкой (31,2%) и Луганской (16,5%) областях.

Луценко перечислил три наибольших источника коррупции в Украине. Наибольшая коррупция в Украине наблюдается на госпредприятиях, таможне и в сферах деятельности, связанных с недрами. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что изменив ситуацию в этих трех сферах, можно побороть топ-коррупцию в Украине, включая партийную. «Уверен, что есть три ключевых шага. Первое — приватизация. Неприватизированные государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, они пытаются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы», — отметил Луценко.

Министр утверждает, что количество бедных в Украине снизилось. Ищущих работу, впрочем, тоже. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, количество бедных граждан с доходами ниже реального прожиточного минимума в Украине уменьшилось с 54,5% до 39,4%. По словам чиновника, после вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом в Украине уменьшился конкурс на одну вакансию. «По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%», — заявил министр на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.

В столичных банкоматах резко начались проблемы с наличкой. В Киеве начались перебои в работе банкоматов государственных банков — «Привата», «Ощадбанка» и «Укрэксима». Связано это, скорее всего, с новогодним ажиотажем. Сегодня, 28 декабря, утром очевидцы сообщили о повальном отсутствии денег в банкоматах на Академгородке. Накануне тяжело было снять средства и в центре Киева — на ул. Саксаганского, Льва Толстого и Леонтовича.

Заболеваемость корью в Украине растет. В Одессе уже умерли 5 человек. В Украине продолжает расти заболеваемость корью. Особенно острая ситуация сложилась в Одессе, где только за последнюю неделю заболели 56 детей. «К сожалению, начинают болеть уже дети первого года жизни, которые заражаются от своих старших сестричек и братьев», — рассказала главврач одесской инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

У Порошенко объяснили, почему среди обмененных пленных на Донбассе не оказалось граждан России. Президент Украины Петр Порошенко готовит стратегию по возвращению из тюрем РФ украинских политзаключенных. Именно среди пленных, обмен которыми состоялся накануне, 27 декабря, не оказалось граждан России. «Президент планирует провести серьезную работу по возврату наших ребят, которые осуждены в России. Для того сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и она будет серьезно воплощена в жизнь», — заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, выступая на аэродроме в «Борисполе», куда прибыли самолеты с освобожденными заложниками.

В налоговой рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине. 25% самых дорогих автомобилей в Украине, принадлежащих частным лицам и подпадающих под налогообложение транспортным налогом, зарегистрированы в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины. В частности, как сообщается, за 11 месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц. Больше всего налога уплатили физические лица в Киеве — почти 34,9 млн грн, Харьковской области — более 21,6 млн грн и Днепропетровской области — почти 13,5 млн грн.

СМИ сообщают об испытаниях Китаем оружия, которого пока нет ни у США, ни у России. Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая в условиях секретности провели два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером. Согласно данным американской разведки, протестированные 1 и 15 ноября ракеты средней дальности DF-17 перемещаются на расстояния от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров. Как сообщает источник в правительстве США, они способны доставлять ядерную и неядерную нагрузки, в частности, маневрирующий снаряд или гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер).

Мужчина «среднеазиатской наружности», который мог устроить взрыв в Санкт-Петербурге, попал в объектив камеры. В Сети появилась фотография мужчины, который, по предварительным данным, может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток». По данным СМИ, на кадре изображен мужчина, «предположительно, среднеазиатской наружности», который одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды. По предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив, однако попал в объективы камер наблюдения.

Американские военные создали вакцину, избавляющую человека от действия героина. И не только. Исследователи из Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида разработали вещество, которое блокирует действие героина и не только. Препарат уже протестирован на животных — лабораторных мышах и крысах. При попадании в организм новый препарат высвобождает антитела, которые препятствуют прохождению через гемато-энцефалический барьер молекул опиоидов, включая гидрокодон, оксикодон, гидроморфон, оксиморфон и кодеин. Для наркозависимого это означает, что вне зависимости от полученной дозы он не испытывает психоактивных эффектов наркотика.

Специалисты по компьютерной безопасности придумали способ ломать компьютеры звуком. Сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн. Специалисты из Падуанского и Принстонского университетов выяснили, что хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте. Большинство современных жестких дисков автоматически выключаются при сильной вибрации, чтобы исключить уничтожение или повреждение данных. Экстренное отключение может спровоцировать серьезные сбои в работе устройств.