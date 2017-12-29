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Специалисты по компьютерной безопасности придумали способ ломать компьютеры звуком

Специалисты по компьютерной безопасности придумали способ ломать компьютеры звуком

Сбой практически любой компьютерной системы можно спровоцировать с помощью звуковых волн. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты из Падуанского и Принстонского университетов выяснили, что хакеры могут использовать волны для создания вибраций, воспроизводя звук на определенной частоте.

Как сообщает Gizmodo, большинство современных жестких дисков автоматически выключаются при сильной вибрации, чтобы исключить уничтожение или повреждение данных. Экстренное отключение может спровоцировать серьезные сбои в работе устройств.

Эксперимент, проведенный специалистами, показал возможность подобной атаки. В зависимости от продолжительности звукового воздействия система либо может дать временный сбой, либо потребовать перезагрузки устройства для восстановления.

Из-за своей практичности жесткие диски используются буквально во всех устройствах, поэтому нападению могут подвергнуться любые компьютеры, в том числе аппараты видеонаблюдения, банкоматы и даже целые компьютерные системы.

В то же время исследователи признают, что на данный момент взлом возможно осуществить лишь с помощью специальной аппаратуры и с близкого расстояния. Однако, по их утверждению, «использование более мощных источников звука может соответственно увеличить диапазон атаки».

Специалисты советуют оснащать критически важное оборудование акустической защитой, чтобы защитить данные.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года команда специалистов из калифорнийского университета Беркли совместно с учеными из Джорджтаунского университета (округ Колумбия) разработали средство для взлома мобильного устройства с помощью голосовых команд, встроенных в видео на YouTube. Утверждается, что команды, используемые для взлома девайса «неуловимы для человеческого уха, но воспринимаются мобильными устройствами».

Тогда же исследователи из компании Red Balloon Security представили новый вид хакерской атаки на персональный компьютер с помощью взлома монитора Dell.

Тэги: хакер, компьютер, взлом, исследование, звук

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