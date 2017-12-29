Сегодня - 29.12.2017
Архив
Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

В следующем году в Украине еще два раза поднимут цены на электричество

В следующем году в Украине еще два раза поднимут цены на электричество

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличит тариф АЭС госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии с 1 января 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», планируется, что повышение произойдет в два этапа.

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня, 28 декабря, на заседании, сообщает «РБК-Украина».

Таким образом, с 1 января 2018 года с действующих 46,61коп./кВт-ч тариф будет повышен до 54,03 коп./кВт-ч (без учета НДС). Также будет увеличен тариф АЭС НАЭК на производство тепловой энергии с 76,67 грн/Гкал до 86 грн./Гкал (без учета НДС).

Как сообщается на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планируется, что повышение произойдет в два этапа: с 1 января оптово-рыночная цена повысится на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 февраля 2017 года в НКРЭКУ заявили, что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 грн. за 1 кВт-ч., таким образом привести тариф к экономически обоснованному уровню к 1 марта 2017 года не удастся.

С 1 марта 2017 года вступили в силу новые тарифы на электричество для бытовых потребителей.

С полной схемой графиков повышения тарифов с 2015 по 2017 гг. можно ознакомиться здесь.

Тэги: Украина, ЖКХ, тарифы, экономика, электричество

Комментарии

Колонка автора
27.12.17 23:16

Реформы пали жертвой срача

Автор: Дмитро Шурхало

Статьи

28.12.17 09:15

Что нас ждет в 2018 году: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Главные новости за 28 декабря 2017 года

Главные новости за 28 декабря 2017 года
28.12.17 18:58
494
Последние новости
28.12.17 18:58

Главные новости за 28 декабря 2017 года
28.12.17 16:47

Специалисты по компьютерной безопасности придумали способ ломать компьютеры звуком
28.12.17 16:07

В следующем году в Украине еще два раза поднимут цены на электричество
28.12.17 16:01

#Темадня: соцсети и эксперты отреагировали на самый большой за всю историю войны обмен пленными
28.12.17 15:54

СМИ сообщают об испытаниях Китаем оружия, которого пока нет ни у США, ни у России
28.12.17 15:38

В налоговой рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине
28.12.17 14:57

Луценко перечислил три наибольших источника коррупции в Украине
28.12.17 14:33

Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
28.12.17 14:18

Министр утверждает, что количество бедных в Украине снизилось. Ищущих работу, впрочем, тоже
28.12.17 13:46

В столичных банкоматах резко начались проблемы с наличкой

Интервью

16.12.17 10:50

Валерий Хаит о КВН, о «Квартале-95», о политике, о безвизе, о Путине, об одесском юморе…

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
Два закопанных трупа найдены в поле на Одесщине
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В центре Одессы грабители на «БМВ» с еврономерами пытались похитить женщину. И им это почти удалось
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
В Киеве внедорожник на «зебре» насмерть сбил человека. Говорят, за рулем был судья
Освобожденные благодаря усилиям Митрополита Онуфрия и Патриарха Кирилла украинские военнопленные уже едут в Харьков
Освобожденные благодаря усилиям Митрополита Онуфрия и Патриарха Кирилла украинские военнопленные уже едут в Харьков
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал
В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал
В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль
В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль
В озере в самом криминогенном районе Киева плавал труп женщины
В озере в самом криминогенном районе Киева плавал труп женщины
В Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами
В Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский