В следующем году украинцам еще два раз поднимут цены на электричество

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличит тариф АЭС госпредприятия «НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии с 1 января 2018 года. Как выяснили журналисты «Фразы», планируется, что повышение произойдет в два этапа.

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня, 28 декабря, на заседании, сообщает «РБК-Украина».

Таким образом, с 1 января 2018 года с действующих 46,61коп./кВт-ч тариф будет повышен до 54,03 коп./кВт-ч (без учета НДС). Также будет увеличен тариф АЭС НАЭК на производство тепловой энергии с 76,67 грн/Гкал до 86 грн./Гкал (без учета НДС).

Как сообщается на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планируется, что повышение произойдет в два этапа: с 1 января оптово-рыночная цена повысится на 9,5%, а с 1 апреля — еще на 6,1%.

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 февраля 2017 года в НКРЭКУ заявили, что стоимость электроэнергии для населения на 57,7% ниже экономически обоснованного уровня, который по состоянию на январь 2017 года составляет 2,31 грн. за 1 кВт-ч., таким образом привести тариф к экономически обоснованному уровню к 1 марта 2017 года не удастся.

С 1 марта 2017 года вступили в силу новые тарифы на электричество для бытовых потребителей.

С полной схемой графиков повышения тарифов с 2015 по 2017 гг. можно ознакомиться здесь.