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СМИ сообщают об испытаниях Китаем оружия, которого пока нет ни у США, ни у России

СМИ сообщают об испытаниях Китаем оружия, которого пока нет ни у США, ни у России

Ракетные войска Народно-освободительной армии Китая в условиях секретности провели два летных испытания новой баллистической ракеты, оснащенной гиперзвуковым глайдером. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно данным американской разведки, протестированные 1 и 15 ноября ракеты средней дальности DF-17 перемещаются на расстояния от 1,8 тысячи до 2,5 тысячи километров.

Как сообщает The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, они способны доставлять ядерную и неядерную нагрузки, в частности, маневрирующий снаряд или гиперзвуковой летательный аппарат (глайдер).

Источник добавил, что в ходе первого испытания глайдер с точностью в несколько метров достиг цели. После отделения от ракеты аппарат за 11 минут на средней высоте 60 километров пролетел 1400 километров.

Собеседник издания подчеркнул, что DF-17 специально создана для оперативного выведения гиперзвукового глайдера. По его словам, проведенные испытания стали «первым в мире тестом гиперзвукового глайдера, использующим систему оперативного пуска», сообщает Lenta.ru.

В правительстве США полагают, что DF-17 разработана на основе ракеты ближней дальности DF-16B. Создание оружия, предположительно, должно завершиться к 2020 году.

Обнаружение гиперзвуковых глайдеров, перемещающихся на небольших высотах со скоростями более шести тысяч километров в час, представляет трудность для большинства современных систем противоракетной обороны. Для достижения заданной высоты такие аппараты выводятся баллистическими ракетами.

Всего в период с 2014 по 2016 годы Китай провел семь испытаний экспериментальных образцов гиперзвуковых глайдеров. Разработкой подобных аппаратов занимаются также США и Россия, которые на данный момент еще ни разу не испытывали системы их оперативного запуска.

Гиперзвуковой летательный аппарат — летательный аппарат, способный осуществлять полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5М; М — число Маха) и маневрировать с использованием аэродинамических сил. Крылатый летательный аппарат, обладающий такой скоростью полета, может планировать на значительно большие дальности, чем обычный, так как планирование становится «динамическим».

Как сообщали СМИ, в октябре китайский государственный телеканал CCTV первым в стране публично показал прототип гиперзвукового беспилотного военного самолета DF-ZF, помещенный в аэродинамическую трубу.

Тэги: Китай, СМИ, оружие, армия, источник, вооружение, испытания, баллистическая ракета

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