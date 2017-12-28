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В налоговой рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине

В налоговой рассказали, где живут владельцы самых дорогих автомобилей в Украине

25% самых дорогих автомобилей в Украине, принадлежащих частным лицам и подпадающих под налогообложение транспортным налогом, зарегистрированы в Киеве. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В частности, как сообщается, за 11 месяцев 2017 года в местные бюджеты поступило более 121,4 млн грн транспортного налога с физических лиц. Больше всего налога уплатили физические лица в Киеве — почти 34,9 млн грн, Харьковской области — более 21,6 млн грн и Днепропетровской области — почти 13,5 млн грн.

Чаще всего физические лица уплачивали транспортный налог за автомобили таких марок, как Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Land Rover и Range Rover.

Владельцами легковых автомобилей — объектов налогообложения в 2017 году был 7131 гражданин. В их собственности находились 7494 объектов налогообложения.

Юридические лица с начала года уплатили в местные бюджеты более 104,8 млн грн транспортного налога. Наибольшие суммы поступили от плательщиков, состоящих на учете в Киеве — почти 18,2 млн грн, Офисе крупных плательщиков налогов — почти 17,5 млн грн и Днепропетровской области — свыше 7,7 млн грн.

Тэги: автомобиль, Киев, налог, Днепропетровская область, Харьковская область, Государственная фискальная служба Украины, автоновости

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