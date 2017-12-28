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Луценко перечислил три наибольших источника коррупции в Украине

Луценко перечислил три наибольших источника коррупции в Украине

Наибольшая коррупция в Украине наблюдается на госпредприятиях, таможне и в сферах деятельности, связанных с недрами. Как выяснили журналисты «Фразы», Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уверен, что изменив ситуацию в этих трех сферах, можно побороть топ-коррупцию в Украине, включая партийную.

«Уверен, что есть три ключевых шага. Первое — приватизация. Неприватизированные государственные предприятия становятся главным источником партийной коррупции. Те партии, которые приходят к власти, они пытаются назначить своего директора на эти предприятия, получают за это выгодные заказы на подконтрольные фирмы и оттуда текут миллионы», — отметил Луценко.

Второй аспект в существовании топ-коррупции, по мнению Генпрокурора, это ситуация на таможне, на которой с 20-30% товаров все еще недоплачивают в бюджет, сообщает depo.ua. «Нужно сделать простую вещь — установить электронные сканеры, через которые будет проверяться, что везет, какой вес и многие другие показатели... Деньги на это выделены. Кстати, из денег, конфискованных у преступных организаций Януковича», — подчеркнул генпрокурор.

Третий шаг — это украинские недра. По словам Луценко, украинские недра делятся непрозрачно, функционируют неприбыльно, хотя являются одним из столпов развития будущего Украины.

Как сообщала «Фраза», по итогам 2016 года Украина вышла в лидеры по уровню коррупции в Европе.

Кроме того, «коррупция» стала словом 2016 года в Украине по версии словаря современного украинского языка и сленга «Мыслово».

Тэги: Юрий Луценко, Генеральный прокурор Украины, коррупция, приватизация, криминал

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