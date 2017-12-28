Министр утверждает, что количество бедных в Украине снизилось. Ищущих работу, впрочем, тоже

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, количество бедных граждан с доходами ниже реального прожиточного минимума в Украине уменьшилось с 54,5% до 39,4%. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам чиновника, после вступления в силу безвизового режима с Европейским Союзом в Украине уменьшился конкурс на одну вакансию.

«По данным Государственной службы статистики и согласно методикам, используемым международными организациями, которые оценивают уровень бедности в стране, уровень бедности в Украине упал до 39,4% с 54,5%», — заявил министр на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.

При этом, как сообщает «Интерфакс-Украина», Рева уточнил, что среди работающих количество лиц с доходами ниже фактического прожиточного минимума снизилось с 45,4% до 26,1%.

В то же время чиновник отметил, что «тенденция на рынке труда такова, что в связи с открытием безвизового режима, возможностью трудоустройства в соседних странах снизилась нагрузка на одно рабочее место лиц, которые проживают и имеют намерение работать в Украине».

В связи с этим, по словам Ревы, работодатели вынуждены повышать уровень заработной платы, активнее работать с центрами занятости.

По информации министра, в 2017 году всего центры занятости трудоустроили 746 тыс. чел., из них 45% трудоустроены еще до того, как получили статус безработного, 11 тыс. чел. являются участниками антитеррористической операции.

Количество зарегистрированных в центрах занятости по состоянию на 1 декабря 2017 года составляло 309 тыс. чел. Общее число безработных снизилось на 9%.

Как сообщала «Фраза», по данным Госстата, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2017 года возросла на 5,1%, а с начала года — на 44,2% и к 1 декабря достигла 2,582 млрд грн.