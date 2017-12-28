В столичных банкоматах резко начались проблемы с наличкой

В Киеве начались перебои в работе банкоматов государственных банков — «Привата», «Ощадбанка» и «Укрэксима». Как выяснили журналисты «Фразы», связано это, скорее всего, с новогодним ажиотажем.

Сегодня, 28 декабря, утром очевидцы сообщили о повальном отсутствии денег в банкоматах на Академгородке. Накануне тяжело было снять средства и в центре Киева — на ул. Саксаганского, Льва Толстого и Леонтовича, сообщает «Страна».

Также киевляне сообщили, что пустыми были банкоматы в районе метро «Черниговская».

В пресс-службе «Приватбанка» заявили, что это может быть связано с новогодним ажиотажем. Перед праздниками людям выдают зарплату, которую они сразу же обналичивают для предпраздничных покупок.

«Это, как правило, связано со снятием зарплат. Если в географии банкомата много зарплатных карт, в пик выплат идет снятие. Стандартный график инкассации учитывает эти пики. Но в предновогодний период люди могут снимать больше, чем планировалось», — пояснил глава пресс-службы «Приватбанка» Олег Серга.

При этом в «Привате» добавили, что вносят изменения в график инкассации, если начинаются проблемы в том или ином банкомате.

«Стараемся все подвозить, чтобы лихорадки не было», — заверил Серга.

Ранее «Фраза» сообщала, что украинцы все чаще отказываются от традиционных приготовлений к Новому году. В Сети появились такие сервисы, как «заказ новогоднего стола под ключ» и вызов повара на дом.