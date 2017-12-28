Мужчина «среднеазиатской наружности», который мог устроить взрыв в Санкт-Петербурге, попал в объектив камеры

В Сети появилась фотография мужчины, который, по предварительным данным, может быть причастен к взрыву в петербургском супермаркете «Перекресток». Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на кадре изображен мужчина, «предположительно, среднеазиатской наружности», который одет в зеленую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны и темные кеды.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, по предварительным данным, подозреваемый некоторое время ходил по магазину, после чего удалился, ничего не купив, однако попал в объективы камер наблюдения.

В то же время, как сообщает РИА Новости, президент России Владимир Путин уже назвал случившееся терактом. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин, добавил, что директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову дано поручение действовать в рамках закона при задержании «бандитов», причастных к организации взрыва.

«Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — добавил он.

Как сообщала «Фраза», вечером 27 декабря 2017 года в камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В результате инцидента пострадали 10 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».