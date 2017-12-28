Темадня: соцсети и эксперты отреагировали на самый большой за всю историю войны обмен пленными

Вчера, 27 декабря, на Донбассе в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» сосоялся исторический обмен пленными. Боевики изначально обещали освободить 74 украинцев. В обратном направлении должны отправиться 306 лиц, которые совершали преступления против Украины.

43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

Около 10-15 человек отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории уже на месте обмена. Кроме того, 29 человек из числа отбывающих наказание в Украине, отказались от обмена. 19 из них вывезли на линию разграничения, чтобы они подтвердили, что не желают передачи в самопровозглашённые «ДНР-ЛНР».

Формулу обмена «306 на 74» оказалось невозможно реализовать технически. Изначально вообще речь шла о формуле «всех на всех», а «306 на 74» стала компромиссом — в качестве первого этапа обмена «всех на всех».

Точно известно, что в списке обмениваемых не было ни одного гражданина России, как небыло и журналистов Васильца и Тимонина. Процесс обмена проходил на контролируемой Украиной территории под гарантиями ОБСЕ и «Красного креста». Обмен состоялся благодаря усилиям Предстоятеля РПЦ Патриарха Кирилла и Предстоятеля УПЦ Митрополита Онуфрия. Соцсети и эксперты уже отреагировали на обмен пленными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Собственно преемственность, особенно в вопросе реализации минских договоренностей, инициатив по обмену удерживаемыми лицами, она безусловно сохраняется. И мы из этого исходим». Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль: «Обмен является значимым шагом в реализации Минских соглашений, который мы активно поддержали совместно с нашими французскими партнерами в „нормандском формате“». Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко: «Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой». Президент Украины Петр Порошенко: «Ничего : «Ничего важнее того, чтобы вернуть наших домой, нет... Очень надеюсь, что все будет хорошо. Очень надеюсь, что это будет символом нашей борьбы и нашей победы».

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука: «Среди освобожденных — ученый и общественный деятель Игорь Козловский».

Освобожденный общественный активист Владимир Фомичев: «Макеевка — это Украина».

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма: «Безусловно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастно к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства, — хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе».

Глава СБУ Василий Грицак: «Этого события ждала вся страна. Однако нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны — агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года — Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ ».

Религиозный эксперт, кандидат философских наук Юрий Решетников: «Начинается политическая кампания и президентская, и парламентская, поэтому вопрос обмена становится средством политического пиара. И единственный результат для наших ребят, которые находятся в плену — это то, что они продолжают находиться в плену. Это вопрос, который требует тишины. Поэтому лучше сначала сделать, а потом объявить о результате».

Председатель правления Института украинской политики Кость Бондаренко: «У Православной Церкви есть свои дополнительные возможности, которых нет у государства. УПЦ может быть универсальным переговорщиком, создав универсальную площадку для обмена пленными. Подтверждением этому является договоренность Блаженнейшего Митрополита Онуфрия об освобождении „киборга“ Тараса Колодия. И вообще — церковные деятели довольно активны в процессе переговоров по обмену пленными».

Политолог Алексей Якубин: «Мы видим, что уже тянуть дальше некуда. Я думаю, что довольно сложно говорить о том, что этот обмен выгоден Путину, ведь, опять же, здесь есть гуманитарный аспект и мы также освобождаем часть наших граждан. Также не следует забывать, что уже около полутора года не было обмена, этот процесс был остановлен».

Политолог Андрей Золотарев: «Это своего рода маркер и отправная точка. Ведь обмен пленными — это шестой пункт Минских соглашений. После выполнения этого пункта следующим вопросом станет реализация остального комплекса мер по выполнению Минска-2. Как мы видим, формулу, разработанную Виктором Медведчуком поддержали все стороны. Понадобилось полтора месяца и даже участие главы РПЦ Патриарха Кирилла, чтобы решить все организационные вопросы. Процесс оказался настолько непрост, что в последний момент самодеятельностью даже занялась Ирина Геращенко. Велика вероятность, что обмен состоится по формуле Медведчука — 306 на 74».

Политолог Руслан Бортник: «Возвращение людей домой, гуманистическая роль — это пиар. Второе — это игра в миротворцев для всех сторон этого конфликта. Они говорят, что мы миротворцы, возвращаем пленными и пытаемся урегулировать конфликт».

Политический эксперт Сергей Якубин: «На этой волне у многих имеется неприкрытое желание получить конкретную политическую выгоду. Кроме того, мы наблюдаем процесс затягивания процесса. Параллельно с этим отсутствует какая-либо ясность по поводу четвертой встречи Курта Волкера и Владислава Суркова. А она, к слову, как раз и должна быть привязана к теме обмена военнопленных. Последнего не происходит и это общение, как следствие, также затягивается».

Политолог Александр Дудчак: «Хорошо, что это все-таки случилось. Раньше этого не делали хотя бы потому, что выполнение этого шага предполагает продолжение выполнения Минских соглашений, Киеву нужно было бы выполнять и остальные пункты. На сегодняшний день они совершенно не выполняются, озвученное перемирие тоже не соблюдается. Обмен пленными — это будет огромный подарок семьям вернувшихся людей. Но дальше, думаю, стоит ожидать того, что на территории Украины, подконтрольной Киеву, будут продолжаться репрессии, будут отлавливать людей, проявляющих несогласие с нынешней властью. Сейчас там планируется принятие закона, ограничивающего поведение людей в соцсетях и в общественной жизни, планируется принятие жестких репрессивных мер. Наверное, поводы для обмена, к сожалению, еще будут».

Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию вооружённого конфликта в Донбассе на переговорах в столице Белоруссии Минске Борис Грызлов: «Это важное событие — в первую очередь для людей, которые вернулись домой и встретят Новый год в кругу близких и родных людей. Это первый этап обмена в формате „всех на всех“».

Народный депутат Михаил Добкин: «Это люди, которые стали заложниками конфликта, который развязали политики. Сегодня многие будут благодарны тем кто поспособствовал освобождению людей», — добавил Добкин. По его словам, те, кто развязал войну, должны «падать в ноги» пленным и извиняться перед ними, поскольку пленные находились вдали от своих семей, пока некоторые политики «наживались на войне»«.

Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский: «Если бы обмен продолжался с прошлого года, то к нынешнему времени все пленные оказались бы дома, но тогда президент Украины отказался отпускать кого бы то ни было, что привело к паузе в данном процессе. На протяжении последнего времени обмен пленными превратили в какой-то политический пиар и политические торги — это очень плохо. Это все сделали политики».

Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль: «Возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Состоявшийся обмен — это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом».

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер: «Этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней Контактной группой для достижения устойчивого мира».

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук: «Сложность и проблема обмена заключалась в том, что украинская сторона с учетом конвенции, которая существует в рамках стран СНГ по выдаче лиц, совершивших преступления, может выдавать граждан РФ только по официальным каналам МИД. Эти лица в течение последней недели были исключены из предварительно одобренного списка в 306 человек и были заменены. Это была серьезная проблема, с которой спорили представители республик Донбасса».

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов: «Хочется надеяться, что не будет дальнейшей эскалации этого конфликта».

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак: "Мы знаем каждого из них поименно. И мы не остановимся, пока не освободим всех! Для нас также является приоритетом поиск и возвращение к своим родным 402 без вести пропавших".

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