В Киеве издана скандальная повесть переводчика Ирвина Уэлша и колумниста «Фразы»

В киевском издательстве «Каяла» издана экспериментальная повесть известного московского переводчика Алекса Керви и его соавтора, колумниста «Фразы» Дмитрия Факовского — «Последний экспресс».

«Последний экспресс» — повесть о букмекерских ставках, насилии и русской душе. Алекс Керви, подаривший русскоязычному читателю переводы «Страха и отвращения в Лас-Вегасе», «Фабрики Футбола» и «Эйсид Хауса» и его киевский приятель Дмитрий Факовский («На струе»), за чьими плечами на двоих почти сорок лет драматичной игры, издали свою книгу в киевском издательстве «Каяла».

В книгу также включены два больших эссе авторов о западной и русской контркультуре, — говорится в аннотации издательства.

Купить книгу можно здесь.