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В питерском магазине прогремел взрыв. Пострадали 10 человек

В питерском магазине прогремел взрыв. Пострадали 10 человек

В камере хранения магазина «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента пострадали 10 человек.

Как сообщает «Фонтанка», взрыв задел одну из касс. На месте работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полицейские.

По данным ТАСС, в результате инцидента были госпитализированы девять человек. Еще один пострадавший отказался от госпитализации. Людей из здания эвакуировали. Возгорания не было.

В Следственном комитете журналистам сообщили, что взорвалось самодельное взрывное устройство «мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Как сообщает 78.ru со ссылкой на очевидцев, они заметили сумку с устройством на коробках в супермаркете. В результате взрыва, в магазине выбило двери и пробило дыру в стене и потолке.

Как сообщала «Фраза», 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге на синей ветке метрополитена произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 получили ранения.

6 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге в жилом доме обнаружено взрывное устройство, которое удалось разрядить.

В тот же день в 16-этажном жилом доме на проспекте Солидарности в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадала часть облицовки здания.

13 апреля в Санкт-Петербурге на улице Кима произошел взрыв, в результате которого пострадал 17-летний подросток.

Тэги: полиция, взрыв, магазин, Санкт-Петербург, покушение, МЧС

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