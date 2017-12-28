Первый за 15 месяцев обмен пленными на Донбассе успешно завершен. В Украину вернулись 74 заложника

Обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной завершился. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

«Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, находившихся в плену на оккупированной части Донбасса, — пишет политик. — Они возвращаются домой».

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook заявил, что уже «поблагодарил парней, которые возвращаются из плена», а также добавил, что все они уже находятся на контролируемой Украиной территории.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на своей странице в Twitter сообщил, что среди освобожденных — ученый и общественный деятель Игорь Козловский.

Серед звільнених сьогодні — Ігор Козловський



Український вчений та громадський діяч, відомий в Україні та світі фахівець з релігійних, духовних і психофізичних систем. Кандидат історичних наук. Президент Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків. — Георгий Тука (@tuka_george) December 27, 2017

Как сообщает «Украинская правда», освобожденный общественный активист Владимир Фомичев сразу после обмена воскликнул «Макеевка — это Украина». Также освобожденные выкрикивали «Слава Украине!».

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма заявил, что процесс освобождения удерживаемых лиц требовал много усилий и к нему было привлечено много людей. «Безусловно, это радостное событие, которого ожидали сотни семей. Большое количество людей причастно к тому, чтобы освобождение произошло как можно быстрее и с соблюдением всех норм действующего законодательства, — хочу искренне поблагодарить всех, кто принял участие в этой сложнейшей работе», — процитировала экс-президента Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак на своей странице в Facebook отметил, что «государство сделало все возможное» для освобождения украинцев. По его словам, таким образом на сегодня уже освобождены или найдены 3 тысячи 215 человек. «Этого события ждала вся страна. Однако нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны — агрессора, которая воюет против нас уже почти 4 года — Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и РФ », - заявил руководитель СБУ.

Отметим, что это первый обмен заложниками за последние 15 месяцев.