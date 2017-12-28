Главные новости за 27 декабря 2017 года

Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными. На Донбассе в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» начался обмен пленными. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко. По состоянию на 14:05 на украинскую территорию вернулись 3 автобуса с 16 украинцами, которые находились в плену «ЛНР».

Кабмин избавился от одиозной замминистра МВД Анастасии Деевой. Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Ее уволили по собственному желанию. По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, соответствующее решение было принято на заседании правительства.

В Генштабе подсчитали наши потери за 2017 год. В 2017 году Вооруженные силы Украины понесли почти 200 безвозвратных потерь. По состоянию на 18 декабря украинская армия потеряла 191 военнослужащего. Безвозвратные потери включают в себя погибших в боях, пропавших без вести и пленных.

В Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами. В Донецке в одном из самых престижных местных лицеев ученики записали видеозапись, на которой их преподаватель Григорий Штейн называет террористов «ДНР» бандитами, а Россию захватчиком. Соответствующее видео вызвало шквал критики сторонников боевиков. «Не мы пришли забирать чужую землю. А нас пришли забирать. Уже сейчас все известно. Если президент крупнейшей страны заявляет, что стоит пустить несколько крылатых ракет, и от Киева останется только пустое место. Или сейчас говорит одно, а завтра уже о другом», — говорит преподаватель.

Глава Нацполиции отрапортовал об уровне преступности в Украине. В 2017 году уровень преступности остался почти на уровне прошлого года. При этом увеличилось количество раскрытия правонарушений. «В этом году зафиксировано почти 500 тысяч правонарушений. Мы констатируем, что количественный уровень преступности не изменился, что мы и прогнозировали. Но при этом количество раскрытых преступлений в сравнении с прошлым периодом выросла на 40 тысяч», — рассказал на итоговой пресс-конференции глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины. Жители Львовской и Ивано-Франковской областей запечатлели в небе неопознанный летающий объект, напоминающий яркую звезду или комету. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич. «Имеется четыре фото с разных мест и одинаковые к ним описания: 26.12.2017, примерно в 05:00 — 05:30 утра. Сначала оно появилось, как большая звезда, постепенно увеличивалось и исчезло», — сообщает он.

В полиции уверяют, что победили «Синего кита» и «Красную сову». Правоохранители сообщили о том, что в соцсетях заблокировали около тысячи «групп смерти». Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на начало 2017 года из 434 суицидальных групп смерти были заблокированы 102. Также стало известно и о том, что в общей сложности правоохранители заблокировали в Украине более тысячи опасных групп в социальных сетях, таким образом, практически полностью ликвидировав данную проблему.

В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль. В Сети появилось оперативное видео, где видно, как работала банда, членов которой подозревают в убийстве директора «Укрспирта» Виктора Панкова. Видео опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины. Глава полиции Сергей Князев сообщил, что пятеро задержанных причастны ко многим другим нападениям на людей в Киеве. Нападали в основном на предпринимателей. В частности они заминировали авто бизнесмена и привели устройство в действие, когда тот был возле школы. Мужчина чудом выжил.

На Киевщине видная чиновница получила довольно необычную взятку. В городе Гостомель Киевской области при получении взятки задержали секретаря бюджетной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Как отметили в ведомстве, чиновница получила вторую часть взятки в виде автомобиля Volkswagen Sharan и пяти тысяч гривен. Первую часть взятки в сумме 2 тысяч долларов она получила еще в ноябре.

Сразу три города США подали в суд на Пентагон. Местные власти крупных американских городов подали в суд на Пентагон после стрельбы в церкви Техаса. Иск был подан властями Нью-Йорка, Сан-Франциско и Филадельфии. В иске Министерство обороны обвиняют в том, что оно не предоставило находящемуся в ведении ФБР программному комплексу специальной проверки значительного количества данных о владельцах огнестрельного оружия.

В Египте привели в исполнение самую массовую казнь за последние несколько лет. Египетские власти повесили 15 боевиков, осужденных за нападения на Синае в 2013 году. Казнь стала крупнейшей с 2015 года. Казнь была осуществлена через месяц после самого кровавого теракта в истории страны — нападения на мечеть на Синае, в результате которого погибли более 300 человек.

В Москве директор фабрики открыл огонь по людям. В Москве руководитель кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из ружья по своим подчиненным. По некоторым данным он также стрелял в посетителей. По предварительным данным, три человека получили ранения.