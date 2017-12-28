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В Москве директор фабрики открыл огонь по людям

В Москве директор фабрики открыл огонь по людям

В Москве руководитель кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов открыл огонь из ружья по своим подчиненным. Как выяснили журналисты «Фразы», по некоторым данным он также стрелял в посетителей.

По предварительным данным, три человека получили ранения, сообщает «Telegram-канал Mash».

Сообщается, что утром к директору пришли люди, якобы требовавшие возврата денег. Официально же в МВД пока не комментируют произошедшее: говорят только о конфликте между хозяйствующими субъектами на почве имущественного спора.

По данным источников «Интерфакс», Аверьянов, открыл стрельбу, после того, как на территорию фабрики прибыли судебные приставы для описи имущества.

Аверьянов выхватил ружье «Сайга» и несколько раз выстрелил в посетителей. В результате от полученных ранений погиб охранник фабрики Алексей Костиков. Также ранены еще два человека.

РИА «Новости» сообщает, что стрелок бросил карабин и скрылся безоружным

«Оружие изъято, он покинул территорию предприятия без него», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Как уточняет «Обозреватель», по одной из версий Аверьянов погиб.

Вместе с тем, второй вариант развития событий гласит, что спецназ проверил всю территорию предприятия, но экс-директора не нашел, в связи с чем зона поиска была расширена. Эту информацию подтвердили правоохранители. Более того, Аверьянов якобы покинул территорию предприятия еще до того, как было выставлено оцепление, заявили в МВД.

В Москве объявили план «Сирена». Приметы Аверьянова переданы всем сотрудникам полиции. На вид ему около 50-55 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, глаза голубые, одет в черную куртку и штаны темного цвета.

Полиции дано указание взять под контроль все выезды из Москвы. Помимо внешней ориентировки, сотрудников предупредили, что Аверьянов может скрываться на Audi А6 темно-серого цвета. Всем сотрудникам приказали обязательно использовать бронежилеты.

Как уточняют «Вести», Аверьянов является отцом 8 детей. Полиция не исключает, что он уже покинул зону оцепления: на территории фабрики расположены два здания, соединенные между собой подземным переходом.

Местонахождение стрелка будут устанавливать по сигналу с мобильника. С другой стороны, есть сведения, что правоохранители уже вступили в переговоры с Аверьяновым, правда, пока только по мобильнику.

Также стало известно, что Аверьянов регулярно употреблял психотропные препараты. Об этом сообщил бывший начальник службы безопасности одной из компаний бизнесмена. Родственники предпринимателя утверждают, что он был вспыльчив и мог устроить скандал из-за пустяка. Да и фотография много чего говорит о его характере.

Ранее СМИ сообщали, что против фабрики ранее открыли гражданское дело. 18 января иск о банкротстве предприятия должен был рассматривать Арбитражный суд Москвы. Также директор компании два раза судился со Службой судебных приставов, когда те пытались забрать долги.

Тэги: Москва, смерть, стрельба, криминал, фабрика

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