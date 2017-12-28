В полиции уверяют, что победили «Синего кита» и «Красную сову»

Правоохранители сообщили о том, что в соцсетях заблокировали около тысячи «групп смерти». Как выяснили журналисты «Фразы», по состоянию на начало этого года, в Украине насчитывалось 434 суицидальные группы.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на начало 2017 года из 434 суицидальных групп смерти были заблокированы 102, сообщает Comments.UA.

На территории Украины в этих группах зарегистрировались 34970 участников.



Также стало известно и о том, что в общей сложности правоохранители заблокировали в Украине более тысячи опасных групп в социальных сетях, таким образом, практически полностью ликвидировав данную проблему.



«Мы заблокировали более тысячи таких групп смерти в социальных сетях, и эта проблема почти исчезла на сегодняшний день», — сказал Князев.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 февраля 2017 года стало известно о приходе в Украину опасной игры среди подростков «Беги или умри», которая является развитием так называемых «групп смерти» в соцсетях.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщил об обнаружении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства. На сайте Национальной полиции Украины был опубликован полный алгоритм действий злоумышленников, которые доводят детей до самоубийства, а также список активных участников из Украины.

Столичная полиция предотвратила самоубийство двух девушек, которые были участниками так называемых «групп смерти» в социальных сетях. Вечером 18 февраля они должны были выполнить последнее задание — прыгнуть с многоэтажки.

20 февраля полиция Ровенской области сообщила, что ей удалось спасти двух 19-летних студенток, которые были участниками суицидальных групп в соцсетях. Девушки успели привлечь в эти группы 100 своих знакомых.

3 марта появилась информация о том, что в Николаеве 18-летний парень устроил охоту на кураторов «групп смерти», которые в соцсетях подталкивают подростков к суициду. Ему удалось отговорить от суицида двух несовершеннолетних девушек, а сам он лишь имитировал самоубийство.

17 марта стало известно, что 19-летний житель Нововасильевки под Бердянском пытался свести счеты с жизнью.

21 марта сообщалось о том, что в школах Киева сотрудники полиции требуют от родителей учеников заявления о том, что у детей нет повреждений на теле и конечностях.

5 апреля сообщалось о том, что в киевских школах устроили настоящую «охоту на синих китов».

Народные депутаты Украины предложили ввести уголовную ответственность за создание «групп смерти», в виде лишения свободы сроком на три года.

15 ноября стало известно о задержании одного из администраторов таких групп. На следующий день он был арестован. Петербургские следователи установили 15 потерпевших — они состояли в различных «группах смерти» во «ВКонтакте» и покончили с собой. Самоубийства еще пятерых не состоялись.

9 июня 2017 года в Москве задержали еще одного куратора «группы смерти» под названием «Синий кит».

19 июля 2017 года Тобольский районный суд приговорил администратора одной из «групп смерти» в соцсети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина (псевдоним Филипп Лис) к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения за доведение до самоубийства.

Комментарии экспертов относительно того, что толкает подростков в «группы смерти» читайте здесь.