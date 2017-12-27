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В Киеве ограбили приемную депутата горсовета. Украли самое ценное: исписанные блокноты и планшеты, купленные для детей района

В Киеве ограбили приемную депутата горсовета. Украли самое ценное: исписанные блокноты и планшеты, купленные для детей района

В Киеве ограбили приемную депутата столичного горсовета Александра Пабата на улице Потапова. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сообщил в Facebook.

Грабители унесли все ценное и даже документы.

«Носители информации вынесли через окно. Ограблена наша приемная на Потапова. Украли компьютеры, планшеты, зеркалку и даже блокноты с записями по работе в округе за последние 4 года... Впрочем , вряд ли они принесут пользу тем, кто работает фомкой лучше, чем головой», — пишет Пабат.



Он говорит, что планшеты должны были подарить киевским детям.

«Жалко гаджеты , заготовленные в качестве подарков для талантливых детей Борщаговки. Но команда Святошинского управления нацполиции буквально внушает уверенность, что жуликов найдут», — написал депутат Киеврады.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2012 года было похищено имущество из офиса окружного избирательного штаба партии «УДАР» Виталия Кличко в г. Борисполь.

В 2015 году в Киеве группа преступников напала на охранника одного из офисных центров и украла из офисов более 400 тысяч грн.

Тэги: ограбление, техника, криминал, депутат, Киевсовет

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