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Польша вводит новые правила да украинских гастарбайтеров

Польша вводит новые правила да украинских гастарбайтеров

В Польше с 2018 года вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как выяснили журналисты «Фразы», с нового года заявления о намерении поручить работу иностранцу будут заменены платными разрешениями на сезонную работу.

Период выполнения работы не может превышать 9 месяцев в течение календарного года и его считают от даты въезда иностранца в Польшу. Оплата за такой документ составит 30 злотых (около 250 грн), сообщает «Польское радио».

В польском правительстве отмечают, что целью внедрения новых правил является адаптация государственных норм к законодательству Европейского Союза.

«Важно также обратить внимание на те элементы, которые плохо работали во время процедуры регистрации заявлений-поручений работодателей», — отметил директор Воеводского управления труда в Варшаве Томаш Серадз.

По его словам, не было никакого контроля за порядком получения работы на основании заявления о намерении поручить работу иностранцу, кроме самого факта регистрации.

Также не было известно, у кого и на каких условиях работал в Польше гражданин другого государства. Это затрудняло проверку со стороны пограничников и Государственной инспекции труда.

Процедура разрешений на сезонную работу будет действовать в полеводстве, садоводстве, туризме и гастрономии.

Как сообщала «Фраза», летом 2015 года Международный фонд сельскохозяйственного развития сообщил, что Украина стала лидером по получению денежных переводов, получив от своих «заробитчан» в 2014 году $7587 млн. На втором месте оказалась Польша, в которую перечислили $7466 млн. На третьем — Нигерия с $7412 млн.

Подробнее о проблемах трудовой миграции из Украины читайте в материале Александра Карпеца «Украина — экспортер дешевого труда».

В сентябре 2017 года появилась информация о том, что более миллиона украинцев переводят из Польши на родину миллиарды евро. По словам министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, в прошлом году Польша выдала украинцам более 1,2 млн виз.

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