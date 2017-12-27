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Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными

Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными

На Донбассе в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» начался обмен пленными. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

Сепаратистский ресурс «ДАН» также сообщает, что возле КПВВ «Мойорск» начался крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными.

По состоянию на 13:39 по Киеву «украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры», говорится в сообщении.

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова отправилась на крайний блокпост «ДНР» для встречи пленных. Вооруженные люди контролируют безопасность.

По состоянию на 14:05 на украинскую территорию вернулись 3 автобуса с 16 украицами, которые находились в плену «ЛНР», продолжается обмен с представителями «ДНР».

43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, сообщила украинская омбудсмен Валерия Лутковская.

По ее данным, около 10-15 человек отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории уже на месте обмена.

Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей «Красного Креста», хочет ли он (она) возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Процесс обмена проходит на контролируемой Украиной территории под гарантиями ОБСЕ и «Красного креста».

Как уточняет ТСН.ua, боевики изначально обещали освободить 74 украинцев. В обратном направлении должны отправиться 306 лиц, которые совершали преступления против Украины.

На контрольно-пропускном пункте, где запланирована операция по обмену, довольно людно, его не закрывали специально для обмена, поэтому он работает в привычном режиме. Сейчас там дежурят несколько карет скорой помощи и спасатели.
 
Однако, как сообщает «Страна», по информации, поступившие из источников в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, граждан России сегодня обменивать на украинских военнопленных не будут.

Кроме того, 29 человек из числа отбывающих наказание в Украине, отказались от обмена. 19 из них вывезут на линию разграничения, чтобы они подтвердили, что не желают передачи в самопровозглашённые «ДНР-ЛНР».

Такю же же информацию опубликовал у себя в Facebook журналист Дмитрий Джангиров.
 

«Формулу обмена «306 на 74» оказалось невозможно реализовать технически (напомним, изначально вообще речь шла о формуле «всех на всех» а «306 на 74» стала компромиссом — в качестве первого этапа обмена «всех на всех»).

Точно известно, что в списке обмениваемых нет ни одного гражданина России, как нет и журналистов Васильца и Тимонина.

Представители ОРДЛО, увидев такое сокращение списков, потребовали пропорционально сократить списки и со своей стороны — передать не 74 украинских пленных, а меньше.

Как уточнила уполномоченная по правам человека Валерия Лутковская, 43 человека, которые должны были быть среди 306 пленных с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен.

По ее словам, еще есть часть людей, которые приехали на обмен, но отказываются возвращаться на неподконтрольные территории Луганской и Донецкой областей. Их около 10-15 человек.

Лутковская отметила, что каждого пленного будут спрашивать в присутствии представителей Красного Креста, хочет ли он возвращаться на неподконтрольные Украине территории.
 
Ранее «Фраза» сообщала, что с 29 августа 2017 года в МИД работает платформа для содействия освобождению украинцев в России.
Тэги: Украина, Россия, политика, война, Донбасс, обмен пленными

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