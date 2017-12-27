Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными

На Донбассе в районе контрольного пункта пропуска «Майорское» начался обмен пленными. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске Ирина Геращенко.

Сепаратистский ресурс «ДАН» также сообщает, что возле КПВВ «Мойорск» начался крупнейший за всю историю конфликта обмен пленными.

По состоянию на 13:39 по Киеву «украинские пленные, подлежащие обмену, направлены вглубь серой зоны для проведения процедуры», говорится в сообщении.

«Омбудсмен ДНР» Дарья Морозова отправилась на крайний блокпост «ДНР» для встречи пленных. Вооруженные люди контролируют безопасность.

По состоянию на 14:05 на украинскую территорию вернулись 3 автобуса с 16 украицами, которые находились в плену «ЛНР», продолжается обмен с представителями «ДНР».



43 человека, которые должны быть среди 306 удерживаемых с украинской стороны, отбыли наказание и были освобождены из-под стражи, поэтому не приехали на обмен, сообщила украинская омбудсмен Валерия Лутковская.



По ее данным, около 10-15 человек отказались возвращаться на подконтрольные боевикам территории уже на месте обмена.



Лутковская отметила, что каждого из них будут спрашивать в присутствии представителей «Красного Креста», хочет ли он (она) возвращаться на неподконтрольные Украине территории.

Процесс обмена проходит на контролируемой Украиной территории под гарантиями ОБСЕ и «Красного креста».

Как уточняет ТСН.ua, боевики изначально обещали освободить 74 украинцев. В обратном направлении должны отправиться 306 лиц, которые совершали преступления против Украины.

На контрольно-пропускном пункте, где запланирована операция по обмену, довольно людно, его не закрывали специально для обмена, поэтому он работает в привычном режиме. Сейчас там дежурят несколько карет скорой помощи и спасатели.

Однако, как сообщает «Страна» , по информации, поступившие из источников в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, граждан России сегодня обменивать на украинских военнопленных не будут.