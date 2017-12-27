Сегодня - 27.12.2017
Архив
Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

Кабмин избавился от одиозной замминистра МВД Анастасии Деевой

Кабмин избавился от одиозной замминистра МВД Анастасии Деевой

Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Как выяснили журналисты «Фразы», ее уволили по собственному желанию.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщают «Украинские новости».

«Дееву уволили по собственному желанию», — сказал он.

Как сообщает «КП в Украине», судя по Instagram девушки, которая была заместителем Арсена Авакова, сейчас она отдыхает с мужем и друзьями в Стамбуле.

Ранее «Фраза» сообщала, что осенью 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасию Дееву. Вокруг этого назначения в Сети разгорелся скандал.

В частности, пользователь интернета Алексей Минаков обнаружил в сети интимные фотографии нового заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасии Деевой. Издание Depo.ua опубликовало скриншоты постов Минакова.

Кроме этого, как сообщила у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, назначение Деевой состоялось с нарушением процедуры, что наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

За Дееву заступился Арсен Аваков. «Фотоальбомы, выброшенные в интернет, и с таким эффектом подпитавшие чувства нашего околополитикума. Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии? Никого не интересует, конечно, что часть фото — вульгарные фальшивки», — написал Аваков у себя в Facebook.

Напомним также, что Деева получает надбавку к основной зарплате за «интенсивный труд». За пять дней октября она получила зарплату в 5600 гривен, то есть более тысячи гривен в день.

В январе 2017 года заместитель главы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что в соответствии с требованиями Евросоюза в Украине готовятся нововведения для водителей, которые относятся к сроку действия водительских удостоверений. В частности, предполагается, что каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки. В удостоверение водителя добавят микрочип, изменят срок действия и подкатегории водительских удостоверений.

Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские водители не будут периодически пересдавать экзамены, чтобы обновить водительское удостоверение.

Тэги: Кабинет Министров Украины, увольнение, МВД, Анастасия Деева

Комментарии

Колонка автора
19.12.17 23:10

Грязь и разруха в головах по-киевски

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

27.12.17 09:30

Чем нам запомнится 2017 год: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными

Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными
27.12.17 14:49
461
Последние новости
27.12.17 15:46

Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
27.12.17 15:41

В Киеве ограбили приемную депутата горсовета. Украли самое ценное: исписанные блокноты и планшеты, купленные для детей района
27.12.17 15:15

В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал
27.12.17 15:12

Польша вводит новые правила да украинских гастарбайтеров
27.12.17 14:54

Блогер: После демарша Геращенко Медведчуку пришлось еще раз договариваться с ОРДЛО
27.12.17 14:49

Начался крупнейший за всю историю войны на Донбассе обмен пленными
27.12.17 14:13

Кабмин избавился от одиозной замминистра МВД Анастасии Деевой
27.12.17 13:58

В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль
27.12.17 13:05

Россия вела активную пропаганду в Крыму еще до аннекссии, - СМИ
27.12.17 12:38

Россия категорически против миротворцев ООН на границе с Донбассом

Интервью

16.12.17 10:50

Валерий Хаит о КВН, о «Квартале-95», о политике, о безвизе, о Путине, об одесском юморе…

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
Неопознанный летающий объект не на шутку озадачил жителей разных городов Украины
В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал
В Ивано-Франковске пьяный священник устроил ДТП и убежал
В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль
В Сети появилось видео, как подозреваемые в убийстве главы «Укрспирта» минировали автомобиль
В озере в самом криминогенном районе Киева плавал труп женщины
В озере в самом криминогенном районе Киева плавал труп женщины
В Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами
В Донецке ученики одного из лицеев затравили преподавателя, который назвал бандитов «ДНР» бандитами
На Киевщине видная чиновница получила довольно необычную взятку
На Киевщине видная чиновница получила довольно необычную взятку
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Одессе пьяная чиновница обматерила полицейских и ударила журналиста
В Одессе пьяная чиновница обматерила полицейских и ударила журналиста
Новогодний стол в Украине за год подорожал в два раза
Новогодний стол в Украине за год подорожал в два раза
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский