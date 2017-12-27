Кабмин избавился от одиозной замминистра МВД Анастасии Деевой

Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Как выяснили журналисты «Фразы», ее уволили по собственному желанию.

По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщают «Украинские новости».

«Дееву уволили по собственному желанию», — сказал он.

Как сообщает «КП в Украине», судя по Instagram девушки, которая была заместителем Арсена Авакова, сейчас она отдыхает с мужем и друзьями в Стамбуле.

Ранее «Фраза» сообщала, что осенью 2016 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назначил заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасию Дееву. Вокруг этого назначения в Сети разгорелся скандал.

В частности, пользователь интернета Алексей Минаков обнаружил в сети интимные фотографии нового заместителя министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции Анастасии Деевой. Издание Depo.ua опубликовало скриншоты постов Минакова.

Кроме этого, как сообщила у себя в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, назначение Деевой состоялось с нарушением процедуры, что наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.

За Дееву заступился Арсен Аваков. «Фотоальбомы, выброшенные в интернет, и с таким эффектом подпитавшие чувства нашего околополитикума. Студентка не имеет право на частные фото? Ханжество. Или вы бесплотны, или бесполы, морализирующие на яркие одежды и обнаженные линии? Никого не интересует, конечно, что часть фото — вульгарные фальшивки», — написал Аваков у себя в Facebook.

Напомним также, что Деева получает надбавку к основной зарплате за «интенсивный труд». За пять дней октября она получила зарплату в 5600 гривен, то есть более тысячи гривен в день.

В январе 2017 года заместитель главы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева сообщила, что в соответствии с требованиями Евросоюза в Украине готовятся нововведения для водителей, которые относятся к сроку действия водительских удостоверений. В частности, предполагается, что каждые 5 или 15 лет (в зависимости от категории транспорта) водители будут пересдавать на получение прав, а заодно и проверять знания и навыки. В удостоверение водителя добавят микрочип, изменят срок действия и подкатегории водительских удостоверений.

Однако глава МВД Арсен Аваков заявил, что украинские водители не будут периодически пересдавать экзамены, чтобы обновить водительское удостоверение.