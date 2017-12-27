Россия вела активную пропаганду в Крыму еще до аннекссии, - СМИ

В феврале 2014 года Главное управление Генерального штаба ВС РФ провело в Крыму спецоперацию по дискредитации новых властей в Киеве и пропаганде отделения от Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», спецоперация была проведена еще до аннексии Крыма.



Пропагандистская кампания была схожа с той, которую РФ провела в США два года спустя, сообщает «The Washington Post» со ссылкой на засекреченный доклад ГРУ.



Цель кампании состояла в том, чтобы влиять на ключевых лиц, принимающих решения, и на широкую общественность, а также в том, чтобы подготовить военное вторжение, которое было начато 27 февраля.



Отчет описывает действия ГРУ в течение шести дней. Начиная со следующего дня после побега из страны бывшего президента Украины Виктора Януковича, военные шпионы создали множество фальшивых аккаунтов на платформах социальных сетей Facebook и Вконтакте. Эти персонажи должны были иммитировать простых людей со всей Украины, которые разочаровались в протестах оппозиции на Майдане.

Так, в субботу вечером, 22 февраля 2014 года, человек, называющий себя Иваном Галициным, опубликовал комментарий к статье в британской газете о бывшем премьер-министре Юлии Тимошенко, которая была освобождена из тюрьмы в тот день.

«В Украине произошел переворот», — писал Галицин по-английски. «Я живу в Киеве. Я был на Майдане, но мирный протест закончился два месяца назад, когда мы были смещены вооруженными националистами. Это кошмар. Фашисты пришли к нам снова через 70 лет после Второй мировой войны. Я не хочу этого будущего для Украины».

Согласно документам, Галицин был творением сотрудника психологической службы ГРУ. Профиль был создан 22 февраля и он использовал в качестве юзерпика фотографию Константина Ярошенко, российского контрабандиста наркотиков, отбывающего наказание в тюрьме в США. Комментарии Галицина также появились в других англоязычных изданиях. Команда ГРУ влияла на более 30 украинских групп в социальных сетях, а также на 25 «ведущих англоязычных» публикаций. Притворяясь обычными украинцами, оперативники ГРУ также публиковали комментарии направленные на то, чтобы натравить пророссийски настроенных граждан против протестующих, которых они назвали «западенцами».

К примеру, один комментарий гласил: «Отряды западенцев идут грабить и убивать нас. Совершенно ясно, что эти люди не имеют ничего святого».

В другом было сказано: «Возникновение оппозиции здесь будет катастрофическим. Эти люди совершенно другие. У них совершенно иное видение будущего Украины».

Российские военные шпионы также публиковали в социальных сетях угрозы против сторонников Януковича на юго-востоке Украины, чтобы подкрепить заявления Москвы о том, что радикальные украинцы разжигают насилие в отношении русских в регионе. В одном случае поддельный персонаж по имени Вова Кравец запостил в Facebook угрозы против 14 политиков.

27 февраля, когда здание крымского парламента было захвачено, ГРУ создало четыре группы в Facebook и ВК, чтобы побудить крымчан поддержать отделение от Украины.

«Используя наши аккаунты в Facebook, мы распространили комментарии, информирующие население Крымского полуострова об угрозе со стороны нацистских организаций», — говорится в отчете ГРУ.

Согласно документу, ГРУ также использовало платные объявления в Facebook, чтобы повысить популярность групп. Сообщается, что группы получили почти 200 000 просмотров в Facebook только 27 февраля. Содержимое распространялось в других группах в Facebook, ВК и LiveJournal.

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре в Facebook заявили, что в соцсети нашли примерно 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые с июня 2015 по май 2017 годов приобрели около 3 тыс. объявлений на общую сумму $100 тыс.: эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России. Подавляющее большинство рекламных объявлений, которые размещали эти учетные записи, конкретно не указывали на президентские выборы, но они были сосредоточены на усилении социальных и политических разногласий, касались вопросов ЛГБТ, иммиграции и права на владение оружием.

В декабре 2017 года появилась информация о том, что компания «Московские информационные технологии» (МИТ), которая на 51% принадлежит правительству Москвы, получила от него крупную субсидию на публикацию постов в соцсетях по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства». Речь шла о сумме в 312,7 млн. руб.