Первый ангольский спутник с украинской ракетой-носителем перестал выходить на связь

Во вторник, 26 декабря, на космодроме Байконур провели запуск первого спутника Анголы Angosat-1 с украинской ракетой-носителем «Зенит-3SLБФ». Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня спутник перестал выходить на связь.

«Особенность пуска заключалась в том, что этот экземпляр РН пролежал на Байконуре около трех лет и не потерял своих свойств, что является еще одним подтверждением надежности изделия. Главный же показатель — это история пусков, которая у РН „Зенит-3SLБФ“ безупречная. Как и предыдущие три пуска, отчетный пуск так же успешен, как и запуск в целом — спутник Angosat-1 выведен на расчетную орбиту», — сообщает пресс-служба «Южного машиностроительного завода».

Как отмечается, на орбиту запущен первый в истории спутник Анголы, который должен распространять сигнал на страны Африки и Южной Европы. Его масса — 1647 килограмм, а расчетное время эксплуатации — 15 лет.

Завод продолжает работать над созданием новой продукции семейства «Зенит». Сейчас в активном производстве находятся два изделия. Еще одно, предназначенное для национального телекоммуникационного спутника «Лыбидь», ждет дофинансирования.

В «Роскосмосе» заявили, что первый ангольский спутник «Ангосат-1» после запуска с «Байконура» вышел на целевую орбиту. Затем спутник отделился от разгонного блока.

Однако уже сегодня спутник перестал выходить на связь с космодромом. «После отделения от разгонного блока „Фрегат“ спутник вышел на связь, но потом связь с ним была потеряна, телеметрическая информация перестала поступать», — заявили представители космодрома.

Официального подтверждения от «Роскосмоса» пока нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 ноября в России с космодрома Восточный в космос была запущена ракета-носитель «Союз 2.1б». В расчетное время ракета не вышла на связь с Центром управления и упала в Атлантический океан.