Россия категорически против миротворцев ООН на границе с Донбассом

Россия не собирается допускать миротворцев ООН на всю территорию Донбасса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Он заявил, что концепция России относительно миротворцев на Донбассе заключается в том, чтобы голубые каски защищали сотрудников ОБСЕ и гарантировали их безопасность, сообщает «ТСН.ua».

«Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некой внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией. Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит», — сказал Карасин.

Он добавил, что вокруг вопроса относительно введения миротворцев на Донбасс есть еще много дипломатической работы.

«Могу себе представить, что будет, если отрезать жителей Донбасса от границы поддержки, моральной и гуманитарной, которой сейчас является отрезок нашей границы с Луганской и Донецкой областями», — отметил заместитель главы МИД России.

Как сообщала «Фраза» , 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Тогда же Министерство иностранных дел Украины заявило , что среди миротворцев ООН не должно быть представителей страны-агрессора, а также не может быть и речи о согласовании такой операции с боевиками, контролирующими оккупированные территории.

7 сентября 2017 года Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН должно происходить на всей оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Такого же мнения придерживались в Государственном департаменте США и правительстве Германии.

14 ноября 2017 года появилась информация о том. что Россия отвергла большую часть предложений США по миротворческой миссии на Донбассе.