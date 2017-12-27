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В УПЦ просят молитв каждого украинца, чтобы завтра 74 украинских военнопленных были освобождены

В УПЦ просят молитв каждого украинца, чтобы завтра 74 украинских военнопленных были освобождены

В Украинской Православной Церкви просят молитв каждого украинца, чтобы завтра 74 украинских военнопленных были освобождены и смогли встретить Рождественские праздники дома. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин (Маркевич), сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы все напряженно ждем результатов обмена, молимся об успехе этого дела и призываем к молитвам каждого украинца. Кажется, что добрые намерения обеих сторон участников переговоров, завершатся гуманным, христианским решением этого вопроса. Сейчас мы делаем для этого все, что от нас зависит», — заявил глава военного отдела УПЦ.

Владыка Августин выразил надежду на осуществление обмена 27 декабря, как было договорено накануне.

«Это был сложный переговорный процесс. Этот обмен становится возможным не только благодаря договоренностям политиков, но и стараниям Православной Церкви. Благодаря Патриарху Кириллу, который способствовал началу реальных переговоров по обмену пленными. К нему с просьбой об этом обращался Блаженнейший Митрополит Онуфрий», — напомнил митрополит Августин.

Отвечая на вопрос об успехе обмена, владыка Августин попросил «не забегать вперед».

«Накануне Рождества Православная Церковь призывает каждого человека принести в дар Новорожденному Христу свой подарок — добрые дела. Верим, что успех обмена военнопленными станет тем добрым делом нашей Церкви, и всех, от кого этот обмен зависит, достойным подарком Новорожденному Христу», — сказал митрополит Августин.

Как сообщалось, 24 декабря Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий сообщил, что на переговорах с участием Патриарха Кирилла, представителей Украины и представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», было принято решение об обмене военнопленными. По сообщению пресс-службы Патриарха Кирилла, была достигнута договоренность об обмене по формуле «306 на 74».

Место и время обмена сейчас не известно, обе стороны получат информацию об этом завтра.

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий призвал всех верующих молиться за то, чтобы украинские военнопленные смогли встретить Рождественские праздники дома.

Тэги: УПЦ (МП)

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