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В центре Киева два человека под видом «военнослужащих добробатов» угрожали оружием полицейским

В центре Киева два человека под видом «военнослужащих добробатов» угрожали оружием полицейским

26 декабря в центре Киева двое пьяных мужчин, представившись членами добровольческого батальона, угрожали пистолетами сотрудникам полиции охраны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В частности, как сообщалось, около 10:00 на улице Михайловская, 12б недалеко от Майдана Незалежности двое мужчин проникли на стройку, которую охраняли сотрудники полиции охраны. Злоумышленники ворвались на пост и стали угрожать пистолетами. Тогда правоохранители нажали тревожную кнопку.

Когда на место прибыл наряд полиции, злоумышленники попробовали сбежать, но были задержаны. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается также, что задержанные представились членами добровольческого батальона, но какого именно, не признались. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Как сообщала «Фраза», 12 октября 2017 года в Одессе были задержаны трое мужчин в камуфляжной одежде, устроившие драку и ранившие девушку. По данным СМИ, нетрезвые дебоширы представились бойцами Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

Тэги: Киев, охрана, оружие, стройка, батальон

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