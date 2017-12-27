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Из британского архива исчезли правительственные документы

Из британского архива исчезли правительственные документы

Тысячи правительственных документов, в которых изложены спорные эпизоды британской истории ХХ века, исчезли. Как выяснили журналисты «Фразы», документы исчезли после того, как государственные служащие удалили их из Национального архива Британии.

Среди потерянных файлов было известное письмо русского революционера Зиновьева, в котором офицеры британской разведки МИ-6 планировали свержение первого лейбористского правительства, сообщает «The Guardian».

Также исчезли документы, касающиеся деятельности Коммунистической партии Британии во времена «холодной войны»; информация о том, как британское правительство завладело российскими государственными фондами после революции 1917 года; файлы про оборонные соглашения между Великобританией и Малайзией в конце 50-х годов прошлого столетия, перед тем как обе страны вступили в войну с Индонезией и много других документов.

Министерство иностранных дел сообщило, что документы до сих пор не найдены. Почему документы были изъяты и почему нет их копий в ведомстве отказались сообщать.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2013 году из архивов исчез оригинал Беловежского договора, констатировавшего роспуск СССР.

Тэги: СССР, архив, пропажа, Британия

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