Американцы подарили на Рождество своему министру финансов целую коробку навоза

Подозрительная посылка, адресованная министру финансов США Стивену Мнучину, была доставлена в дом его соседа в Лос-Анджелесе в минувшие выходные. Как выяснили журналисты «Фразы», прибывшие по вызову полицейские и взрывотехники обнаружили в подарочной коробке не бомбу, а конский навоз.

Как сообщает NBC News, посылка была оставлена рядом с домом по соседству с особняком Мнучина в Бель-Эйре — одном из самых дорогих районов Лос-Анджелеса. На прикрепленной к ней карточке было написано «От народа Америки». Министр в этот момент находился в особняке.

По данным источников в полиции, коробка была завернута в подарочную упаковку. Внутрь была вложена открытка, на которой упоминался Мнучин и президент США Дональд Трамп.

Предполагается, что отправитель входит в число недовольных налоговой реформой, которую поддержали республиканцы и Мнучин лично. По данным соцопросов, 55% американцев выступают против таких изменений Налогового кодекса, и лишь 33% поддерживают предложения Республиканской партии.

Пересылка навоза почтой в США не запрещена. Однако отправителю могут грозить обвинения в травле.

Новый закон, который президент подписал перед уходом на каникулы, признали самым крупным пересмотром налогового законодательства США с 1986 года.

Согласно новому документу, крупные корпорации и богатые американцы освобождаются от части налоговой нагрузки, в меньшей степени это касается населения с низким уровнем достатка. По мнению правительства США, это обеспечит рост экономики и благосостояния среднего класса, но эксперты уверены, что данная мера приведет к росту госдолга еще на 1,5 триллионов долларов.

Как сообщала «Фраза», осенью 2016 года, незадолго до выборов президента США жители американского штата Огайо уложили кучу навоза у дверей местного офиса Демократической партии США.