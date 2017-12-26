Активисты создали карту наиболее опасных пешеходных переходов Киева

Наибольшее количество опасных пешеходных переходов в Киеве находится в Оболонском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах. Как выяснили журналисты «Фразы», такие результаты мониторинга состояния пешеходных переходов столицы сообщил на пресс-конференции активист ОО «Центр развития города» Федор Губенков.

Как сообщает «Укринформ», по словам Губенкова, статистика опасных пешеходных переходов по районам города такова: в Оболонском — 54, Деснянском — 40, Дарницком — 33, Голосеевском — 30, Днепровском — 22 и Печерском — 21, Шевченковском — 20, Соломенском — 16, Подольском — 8 и Святошинском — 5.

«Мы с начала года обратимся к мэру Киева и представителям КГГА, чтобы названные нами опасные переходы были оборудованы в достаточной мере», — заявил активист.

Он также рассказал о результатах недавнего социального исследования, которое проводилось среди киевлян. «В течение двух недель мы спрашивали жителей Киева о том, что побуждает их нарушать правила дорожного движения. Более 15% водителей признались, что нарушали правила дорожного движения несколько раз в неделю, еще 13% — один раз в неделю, более 11% водителей игнорируют правила дорожного движения ежедневно », - отметил Губенков.

Также, по его словам, каждый десятый пешеход города Киева ежедневно нарушает правила дорожного движения.

Как сообщала «Фраза», самым криминогенным районом Киева в 2017 году стал Деснянский район — там, по состоянию на конец ноября было совершено почти 10000 правонарушений.