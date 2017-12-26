Скончался легендарный композитор Владимир Шаинский

В Москве на 93-м году жизни скончался известный советский композитор Владимир Шаинский. Как выяснили журналисты «Фразы», Шаинский умер после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием.

Информацию о смерти композитора подтвердил сын Шаинского, сообщает «Культура».

Владимир Шаинский — советский и российский композитор. Народный артист РСФСР (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1981). Известен как автор множества известных песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Шаинскому диагностировали рак. Первую раковую опухоль артисту удалили в 2011 году. Спустя четыре года у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию.

Последние годы жизни Шаинский провел в США. Дата прощания и похорон будет объявлена позднее.