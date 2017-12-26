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Цена на бензин перешагнула отметку в 31 гривну

Цена на бензин перешагнула отметку в 31 гривну

В Украине продолжают расти розничные цены на бензин и дизельное топливо. Как выяснили журналисты «Фразы», 26 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л — до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно.

В частности, на станциях сети Shell все виды топлив подорожали на 8-13 коп./л: А-92 — до 28,57 грн/л, А-95 — до 29,57 грн/л, А-95+ — до 31,86 грн/л, ДТ — до 27,32 грн/л, сообщает «Enkorr» со ссылкой на «Консалтинговую группу А-95».

На 20-30 коп./л подорожали бензины и ДТ в сети KLO. Сети Marshal, «Фактор», «Катрал» и Luxwen повысили цены на 0,5-0,50 грн/л. В «А-95» отметили, что 26 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л — до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ также подорожали на 1 коп./л — до 29,37 грн/л и 26,00 грн/л.

Ранее «Фраза» сообщала, что с 29 сентября по 2 октября розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост.

С 22 по 25 сентября крупные сети АЗС повысили цены на бензин и дизельное топливо. При этом автогаз продолжал дешеветь.

С 18 по 19 сентября розничные цены на сжиженный газ в среднем по стране снизились на 8 коп./л — до 14,63 грн./л. При этом розничные цены на дизельное топливо и бензины продолжили рост.

Напомним, в начале 2017 года в Украине резко подскочили цены на бензин и дизтопливо.

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривны за литр и составила 14,99 грн. за литр.

29 августа 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе межведомственного совещания в Кабмине поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе и правоохранителям разобраться с повышением цен на сжиженный газ.

В начале сентября цены на газ начали снижаться.

С 13 по 17 октября розничные цены на бензин и дизельное топливо продолжили рост. Средняя стоимость бензинов марок А-92 и А-95 выросла на 7 коп./л и 5 коп./л — до 25,80 грн./л и до 26,51 грн./л, соответственно. Цена бензина А-95+ выросла на 8 коп./л — до 27,59 грн./л.

С 31 октября по 1 ноября розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Цена бензина А-95+ выросла на 6 коп./л — до 28,08 грн/л.

Тэги: Украина, бензин, цена, топливо

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