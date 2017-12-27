Главные новости за 26 декабря 2017 года

Брюссель должен выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. «Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», — подчеркнул министр.

В Украине продолжают расти розничные цены на бензин и дизельное топливо. 26 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л – до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно. В частности, на станциях сети Shell все виды топлив подорожали на 8-13 коп./л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95+ – до 31,86 грн/л, ДТ – до 27,32 грн/л. На 20-30 коп./л подорожали бензины и ДТ в сети KLO. Сети Marshal, «Фактор», «Катрал» и Luxwen повысили цены на 0,5-0,50 грн/л. В «А-95» отметили, что 26 декабря средняя стоимость бензинов марки А-92 и А-95 выросла на 1 коп./л – до 27,48 грн/л и 28,22 грн/л, соответственно. Бензин А-95+ и ДТ также подорожали на 1 коп./л – до 29,37 грн/л и 26,00 грн/л.

Делегация РФ в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта в Донбассе полного освобождения пленных. Об этом заявил журналистам постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов. «Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми — это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц», — сообщил Грызлов.

Большинство украинцев не поддерживают ни одну из шести реформ, предложенных правительством и президентом. Об этом говорят данные опроса Центра Разумкова. Лучше всего опрошенные относятся к реформе образования: 26% за, 41,8% — против, 11,7% — безразлично, 20,5% затруднились ответить. К медицинской реформе положительно относятся 21,2% граждан, 56,9% — негативно, 6,9% — безразлично, 15,0% — затруднились ответить.

Более половины жителей Украины (56%) оценили 2017 год для Украины как в целом трудный и плохой, а каждый третий (36%) считает, что 2017 год для Украины был в чем-то трудным, а в чем-то и удачным. Такие выводы можно сделать, основываясь на результатах социологического опроса компании «Research & Branding Group». Однозначно хорошим и удачным уходящий год для Украины считает только 3% опрошенных. Несмотря на то, что в оценках 2017 года применительно к Украине о позитиве не приходится говорить и все еще преобладает негатив, следует обратить внимание на тенденцию к его снижению по сравнению с двумя предыдущими годами и соответственный рост числа нейтральных оценок.

В Днепре полицейские задержали мужчину, который выстрелил в глаз своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. Как выяснили полицейские, во время конфликта мужчина выстрелил своему знакомому в глаз из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра. Подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в местное отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден утверждает, что общался с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем накануне его бегства. Об этом политик написал в книге своих мемуаров под названием «Пообещай мне, папа». Байден выразил убеждение, что Янукович планировал более жесткие репрессии в отношении активистов Евромайдана. «В конце февраля 2014 я позвонил Януковичу в последний раз. Тогда его снайперы убивали украинцев десятками, и мы имели информацию, что он планирует еще более жестокие репрессии», — написал экс-вице-президент.

Россия начала формировать постоянные военные базы в Сирии. На данный момент идет формирование группировок в Тартусе и Хмеймиме. Данную информацию подтвердил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. «На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме. Мы приступили к формированию постоянной группировки там», — заявил Шойгу.

Тысячи правительственных документов, в которых изложены спорные эпизоды британской истории ХХ века, исчезли. Документы исчезли после того, как государственные служащие удалили их из Национального архива Британии. Среди потерянных файлов было известное письмо русского революционера Зиновьева, в котором офицеры британской разведки МИ-6 планировали свержение первого лейбористского правительства.

В Москве на 93-м году жизни скончался известный советский композитор Владимир Шаинский. Шаинский умер после тяжелой операции, связанной с онкологическим заболеванием. Информацию о смерти композитора подтвердил сын Шаинского. Шаинскому диагностировали рак. Первую раковую опухоль артисту удалили в 2011 году. Спустя четыре года у композитора обнаружили рак желудка. Ему пришлось пережить еще одну операцию. Последние годы жизни Шаинский провел в США. Дата прощания и похорон будет объявлена позднее.