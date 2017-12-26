Сегодня - 26.12.2017
Архив
Новости
Спецтемы:
архив спецтем
ТОП:

Во Львове вандалы потребовали от российского «Сбербанка» «выметаться»

Во Львове вандалы потребовали от российского «Сбербанка» «выметаться»

В ночь на 26 декабря во Львове неизвестные разбили окна в отделении российского «Сбербанка». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Выявлены разбитые два окна и одно разбитое окно в двери, на фасаде дома надпись красной краской „Выметайтесь“. Проникновения внутрь помещения не было, работают полиция и следственно-оперативная группа», — написал Зинкевич.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в управлении полиции во Львовской области подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала «Фраза», 22 февраля 2016 года во Львове произошел пожар в одном из отделений Сбербанка России на улице Франко. Также была попытка поджечь еще одно отделение Сбербанка банка на улице Чорновола. Неизвестные бросили в окно банку с зажигательной смесью и повредили окно.

10 марта 2017 года в Киеве на улице Владимирской, 46 активисты ВО «Свобода» и Национального корпуса провели предупредительную акцию под главным отделением российского «Сбербанка».

13 марта стало известно о том, что добровольческий батальон «Азов» заявил, что поддерживает флешмоб, участники которого блокируют работу банкоматов российских банков. Для того, чтобы заблокировать работу банкоматов ночью неизвестные по всей Украине залили их монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Акция, которая носит все признаки вандализма, сопровождается хэштегом #RUSBANKOVER. Он изображен на наклейках, которыми были заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы.

В тот же день в Киеве представители партии «Национальный корпус» замуровали отделение «Сбербанка России», а вечером «Сбербанк» временно приостановил работу отделения на улице Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы. Глава МИД России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность «дочек» российских банков.

16 марта 2017 года Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц, которые коснутся российских банков.

28 марта «Национальный корпус» (бывший Азов) заявил, что временно снимает блокаду с российских банков, чтобы потом начать «вторую волну» блокады: «Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого „Сбербанка России“ в Украине».

6 апреля партия «Национальный корпус» заявляла о намерении «физически остановить» деятельность российских банков на территории Украины.

В июне во Львове неизвестные в разных районах города практически одновременно подожгли два банковских помещения.

 
Тэги: Львов, вандализм, Сбербанк России, окно

Комментарии

Колонка автора
19.12.17 23:10

Грязь и разруха в головах по-киевски

Автор: Дмитрий Факовский

Статьи

26.12.17 09:15

Ложь про «перемогу» «Нафтогаза» над «Газпромом»

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Бывший вице-президент США утверждает, что Янукович сбежал из Украины после разговора с ним

Бывший вице-президент США утверждает, что Янукович сбежал из Украины после разговора с ним
26.12.17 12:27
1485
Последние новости
26.12.17 16:01

Американцы подарили на Рождество своему министру финансов целую коробку навоза
26.12.17 15:43

Скончался легендарный композитор Владимир Шаинский
26.12.17 15:30

Активисты создали карту наиболее опасных пешеходных переходов Киева
26.12.17 15:21

Более 98% граждан Молдовы - православные, - президент Игорь Додон
26.12.17 15:16

Цена на бензин перешагнула отметку в 31 гривну
26.12.17 14:49

Во Львове вандалы потребовали от российского «Сбербанка» «выметаться»
26.12.17 14:37

В Украине появится новое подразделение полиции
26.12.17 14:15

В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд
26.12.17 13:59

СМИ прознали об ограблении одного из академиков в собственном доме в Киеве
26.12.17 13:45

В самом центре Киева неизвестные при посредстве ломов украли из магазина около 40 шуб

Интервью

16.12.17 10:50

Валерий Хаит о КВН, о «Квартале-95», о политике, о безвизе, о Путине, об одесском юморе…

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Москве автобус, протаранив толпу людей, влетел в подземный переход
В Одессе пьяная чиновница обматерила полицейских и ударила журналиста
В Одессе пьяная чиновница обматерила полицейских и ударила журналиста
Новогодний стол в Украине за год подорожал в два раза
Новогодний стол в Украине за год подорожал в два раза
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
Рухнувшая стена раздавила два элитных автомобиля в центре Киева
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
В Днепре взорвали квартиру сотрудницы полиции. Пострадала вся многоэтажка
Самый большой в мире гидросамолет совершил свой первый полет
Самый большой в мире гидросамолет совершил свой первый полет
В Словакии разбился автобус с украинцами
В Словакии разбился автобус с украинцами
В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
В одном из старейших зоопарков мира произошел пожар
На Филиппины обрушилось смертоносное наводнение
На Филиппины обрушилось смертоносное наводнение
США запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками
США запустили ракету Falcon 9 с десятью спутниками
fraza.ua

Опрос

Нужен ли Украине третий Майдан?

посмотреть результаты
© 2017 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов
Технический директор:
Иван Данишевский