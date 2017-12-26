Во Львове вандалы потребовали от российского «Сбербанка» «выметаться»

В ночь на 26 декабря во Львове неизвестные разбили окна в отделении российского «Сбербанка». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

«Выявлены разбитые два окна и одно разбитое окно в двери, на фасаде дома надпись красной краской „Выметайтесь“. Проникновения внутрь помещения не было, работают полиция и следственно-оперативная группа», — написал Зинкевич.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в управлении полиции во Львовской области подтвердили информацию об инциденте. Отмечается, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщала «Фраза», 22 февраля 2016 года во Львове произошел пожар в одном из отделений Сбербанка России на улице Франко. Также была попытка поджечь еще одно отделение Сбербанка банка на улице Чорновола. Неизвестные бросили в окно банку с зажигательной смесью и повредили окно.

10 марта 2017 года в Киеве на улице Владимирской, 46 активисты ВО «Свобода» и Национального корпуса провели предупредительную акцию под главным отделением российского «Сбербанка».

13 марта стало известно о том, что добровольческий батальон «Азов» заявил, что поддерживает флешмоб, участники которого блокируют работу банкоматов российских банков. Для того, чтобы заблокировать работу банкоматов ночью неизвестные по всей Украине залили их монтажной пеной либо заклеили экран наклейками. Акция, которая носит все признаки вандализма, сопровождается хэштегом #RUSBANKOVER. Он изображен на наклейках, которыми были заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы.

В тот же день в Киеве представители партии «Национальный корпус» замуровали отделение «Сбербанка России», а вечером «Сбербанк» временно приостановил работу отделения на улице Владимирской в Киеве и подал заявление в правоохранительные органы. Глава МИД России Сергей Лавров призвал украинские власти обеспечить безопасность «дочек» российских банков.

16 марта 2017 года Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» по ряду юридических лиц, которые коснутся российских банков.

28 марта «Национальный корпус» (бывший Азов) заявил, что временно снимает блокаду с российских банков, чтобы потом начать «вторую волну» блокады: «Мы объявляем о подготовке следующего этапа банковской блокады. Ее масштабы расширятся до полного прекращения работы всех филиалов кровавого „Сбербанка России“ в Украине».

6 апреля партия «Национальный корпус» заявляла о намерении «физически остановить» деятельность российских банков на территории Украины.

В июне во Львове неизвестные в разных районах города практически одновременно подожгли два банковских помещения.