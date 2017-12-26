В Украине появится новое подразделение полиции

В Украине будет создано новое подразделение полиции. Как выяснили журналисты «Фразы», новое подразделение будет называться «Полиция превенции» и будет создано на базе уже существующих двух полицейских подразделений.



Данную информацию подтвердил Глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает УНИАН.



«К концу 2018 года мы планируем унифицировать и сделать единым стандарт работы патрульной полиции. И блок полиции патрульной и блок полиции общественной безопасности мы объединим. Не будет два разных департамента. Мы думаем, что мы придем к одному общему подразделению — это полиция превенции», — заявил он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2016 году член БПП Игорь Грынив заявил о том, что в Украине реформа полиции не была нацелена на борьбу с преступностью.

С 12 июня 2017 года в Украине начала действовать дорожная полиция.