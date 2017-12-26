В Киеве зафиксировали очередной температурный рекорд

Ночь на 26 декабря в Киеве стала самой теплой за последние 136 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», синоптики не исключают, что в ближайшие дни столбик термометра поднимется еще выше.

26 декабря в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже 3,1°С, что на 0,3°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты, сообщают Comments.UA со ссылкой на пресс-службу Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

Отмечается, что учитывая высокий температурный фон, существует большая вероятность еще большего превышения температуры. Данная температура воздуха превышает климатическую норму на 8 градусов и соответствует привычной погоде для конца октября.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2012 году в Киеве был побит температурный рекорд, который держался 112 лет. 7 августа, в Киеве температура воздуха составляла +36 °С.

В авгсте 2015 года в Киеве был установлен новый температурный рекорд в 34,7 °Са по Цельсию. Метеорологи зафиксировали температуру +34,7 °С, что превысмло на 0,5 градусов предыдущее максимальное значение этого дня, которое было зафиксировано в 1931 году.