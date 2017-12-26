СМИ прознали об ограблении одного из академиков в собственном доме в Киеве

Вечером 25 декабря дом директора одного из институтов Национальной академии медицинских наук Украины в Голосеевском районе Киева ограбили люди в масках. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, грабители проникли в дом около 22 часов.

Как сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники, злоумышленники связали 68-летнего хозяина дома и его 66-летнюю супругу и, угрожая ножом, потребовали отдать деньги.

Добычей преступников стала крупная сумма в гривнах, евро и долларах США — всего около 15 миллионов в гривневом эквиваленте.

Утверждается, что на ограбление у бандитов ушло полчаса.