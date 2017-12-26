В самом центре Киева неизвестные при посредстве ломов украли из магазина около 40 шуб

Утром 26 декабря в центре Киева на Крещатике неизвестные проникли в магазин верхней одежды и похитили около 40 шуб. Как выяснили журналисты «Фразы», при этом грабители не тронули кассу.

Как сообщает «Информатор», сигнализация в магазине по адресу ул. Крещатик, 29, сработала в 07:20 вторника. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться.

Отмечается, что злоумышленники разбили стеклянные двери на входе ломами и украли только меховые изделия — куртки и дубленки остались на месте. Кассу они также не тронули.

По словам хозяина магазина, пропали самые дорогие шубы. По предварительным подсчетам — 40 штук, стоимостью от 40 до 60 тыс. грн каждая.

Над входом в помещение есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.

Администрация магазина просит возможных свидетелей происшествия обратиться в полицию по телефону «102».

Как сообщала «Фраза», зимой 2015 года неизвестные похитили 47 шуб из павильона на ВДНХ в Москве, проломив стену магазина.