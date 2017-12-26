В Днепре мужчина устроил стрельбу у магазина. Есть жертва

В Днепре полицейские задержали мужчину, который выстрелил в глаз своему знакомому. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе полиции города.

Как выяснили полицейские, во время конфликта мужчина выстрелил своему знакомому в глаз из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в местное отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как уточняет «Информатор», инцидент произошел на улице Калиновой возле магазина «Брусничка». Мужчина также угрожал кассиру заведения, досылая патрон в патронник. Однако в момент задержания установить место нахождения оружия не удалось.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2017 года в центре Харькова молодой человек открыл стрельбу с балкона.