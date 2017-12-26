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Митрополит Онуфрий будет лично крестить пятого новорожденного в семьях священников УПЦ

Митрополит Онуфрий будет лично крестить пятого новорожденного в семьях священников УПЦ

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил о готовности лично крестить пятого новорожденного в семьях священников. Как сообщили «Фразе» в Центре информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал на собрании духовенства Киевской епархии 25 декабря в Трапезном храме Киево-Печерской лавры, отвечая на вопросы из зала.

«Если вы хотите такую традицию, я не против. Я думаю, нам нужно пятого (ребенка крестить. — ред.). Выбираем день, собираем детей в соборе, приглашаем кого-то из владык, чтобы помог, и крестим всех, как этого требует Таинство крещения. Так что я готов», — сказал Предстоятель УПЦ.

«В Грузии третьего ребенка крестит Патриарх Илья. Но он (Патриарх — ред.) не идет для этого в роддом, а собирает всех детей и крестит их одновременно», — уточнил Митрополит Онуфрий.

Как известно, Предстоятель Грузинской Православной Церкви Патриарх Илия крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в Церкви. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II провел почти 50 массовых крещений. На сегодняшний день крестниками Илии II являются более 30 тысяч детей.

Тэги: Митрополит Онуфрий

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