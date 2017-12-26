Главные новости за 23-25 декабря 2017 года

25 декабря, Украина отмечает один из самых больших христианских праздников - Рождество. У христиан западного обряда 25 декабря впервые является официальным выходным днем. Рождественские праздники в Украине — Рождество Христово, которое отмечают с 24 декабря (сочельник) по 6 января (Крещение Господне) по григорианскому календарю приверженцы западного обряда (римо-католики) и протестантских церквей.

В Москве на Можайском шоссе автобус протаранил толпу людей и въехал в подземный переход. По предварительной информации, пять человек погибли на месте, еще пятнадцать получили травмы. Автобус съехал в подземный переход на станции метро «Славянский бульвар». Обстоятельства ДТП выясняются.

Президент США Дональд Трамп принял решение временно вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП) из-за недостаточных усилий Киева по охране интеллектуальной собственности. Об этом говорится в письме Конгрессу, которое распространила пресс-служба Белого дома. «После рассмотрения критериев... закона о торговле от 1974 года... о том, в какой степени указанная развивающаяся страна-бенефициарий обеспечивает адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, я решил, что целесообразно приостановить беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, в отношении ряда видов продукции из Украины», − говорится в документе.

Мобильные комплексы биометрического контроля начнут работать в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной с 27 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк. «С 27 декабря 2017 будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал он.

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо, отметив при этом что вскоре Яценюк был отпущен. «Какими бы абсурдными ни были обвинения российских следователей, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России», — отметила она, добавив, что причиной произошедшего стало то, что Яценюка обвиняют в участии в боевых действиях в Чечне.

23 декабря, в Словакии автобус с украинцами попал в ДТП. В пригороде Кошице столкнулись микроавтобус «Renault Master» и легковой автомобиль «Suzuki Ignis». В микроавтобусе находились 9 пассажиров, граждан Украины, которые возвращались домой. Участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести. По предварительной информации словацких правоохранителей, ДТП произошло из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Suzuki Ignis».

24 декабря, в Днепре в многоэтажном доме прогремел взрыв. В результате взрыва пострадала сотрудница полиции. Инцидент произошел в 9-этажном многоквартирном доме, распложенном на улице Данилы Галицкого. По предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство

Председатель Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф опубликовала открытое письмо, в котором обвинила власти в «осуществлении переворота» в системе судопроизводства. Это произошло после того, как правительство одобрило противоречивые реформы, которые, по словам критиков, угрожают верховенству права в Польше. «Происходит государственный переворот против структуры одного из важнейших институтов страны. Он проходит без применения силы или силовых структур, а злоупотребляя законодательными институтами», — написала в письме Герсдорф.

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о своем намерении участвовать в выборах президента России, опубликовала предвыборную программу. Программу, которую Собчак назвала «123 тяжелых шага», она опубликовала на своем официальном сайте. Собчак настаивает на том, что Кремль должен остановить необъявленные войны и конфликты и вспоминает здесь об Украине. «Мы должны прекратить гибридную войну, которую сейчас ведет наша страна на востоке Украины. Мы настаиваем на немедленном возвращении на родину российских военнослужащих, в любом статусе присутствующих сейчас на территории Украины и Сирии. Необходимо немедленно обнародовать списки всех погибших на необъявленных войнах», — говорится в одном из пунктов программы.

В городе Сан-Антонио, штат Техас, полицейский случайно застрелил шестилетнего Кэмерона Прескотта. Полицейские преследовали 30-летнюю Аманду Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере. В этот момент в трейлере находился ребенок. По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка.

КНДР считает, что решение ООН об усилении санкций против Пхеньяна является актом войны. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Северной Кореи. «Соединенные Штаты боятся завершения нашей разработки ядерного оружия, поэтому становятся более безумными в попытках навязывать самые смелые санкции и давление на нашу страну», — сказано в заявлении МИД КНДР. «Мы будем продолжать развитие нашего ядерного вооружения, направленного на принципиальное искоренение ядерных угроз США, шантажа и враждебных шагов путем установления практического баланса силы с США», — заявили в КНДР.

Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками связи Iridium Next. Запуск был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Это был четвертый набор из 10 спутников в серии из 75 спутников, которые SpaceX запустит для глобального комплекса связи Iridium Next.

Тропический шторм, обрушившийся на Филиппины, вызвал селевые потоки и наводнения. В результате которых В результате которых погибли около 90 человек , а десятки пропали без вести. В результате наводнений и оползней согласно сообщениям официальных лиц и полиции, 64 человека пропали. В провинции развернуты спасательные операции, однако их проведение затруднено повреждениями линий электропередач и связи.

В ночь на 23 декабря в Лондоне произошел пожар в зоопарке. По предварительной информации, пожар начался в кафе, которое находится на территории зоопарка. На борьбу с пламенем было вызвано 10 пожарных машин и 72 спасателя. Тушение пламени заняло около двух часов. «Лондонская пожарная бригада По предварительной информации, пожар начался в кафе, которое находится на территории зоопарка. На борьбу с пламенем было вызвано 10 пожарных машин и 72 спасателя. Тушение пламени заняло около двух часов. «Лондонская пожарная бригада прибыла на место происшествия в течение нескольких минут», — отметили в зоопарке.