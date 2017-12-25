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MOYO.ua предлагает доставку новогодних подарков на бесплатном такси

MOYO.ua предлагает доставку новогодних подарков на бесплатном такси

В Новый Год важно порадовать своих родных и близких хорошими подарками. MOYO.ua предлагает решение, как выбрать и доставить презенты максимально быстро и комфортно.

«Делайте покупки и забирайте их в ночное время в круглосуточном магазине сети, расположенном в Киеве по адресу ул. Марка Вовчка 18а. А MOYO.ua вызовет для вас бесплатное такси, чтобы довезти их было просто и удобно», — говорится в релизе кампании.

Чтобы воспользоваться новогодним подарком от MOYO.ua достаточно при оформлении покупки попросить продавца вызвать бесплатное такси.

Предложение действует при заказе на сумму свыше 15 000 грн.

Если сделан заказ на сумму свыше 20 000 грн по предоплате — можно позвонить по номеру 0 800 507 800 и такси приедет домой. А после получения покупок в круглосуточном магазине, вызовут машину обратно.

Акция действует до 1 января в период с 22:00 до 8:00 для покупателей из г. Киев.

MOYO.ua — мультиформатная сеть магазинов, объединяющая стандартные розничные магазины и интернет-магазин. История MOYO.ua началась в 2009 году, когда был открыт первый розничный магазин. На сегодняшний день сеть MOYO.ua насчитывает 60 магазинов и представлена в 31 городе Украины. Клиенты могут купить товар в розничных магазинах, а также оформить заказ в интернет-магазине moyo.ua.

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