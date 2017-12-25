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Московские власти платят сумасшедшие деньги за «правильные» посты в соцсетях, - СМИ

Московские власти платят сумасшедшие деньги за «правильные» посты в соцсетях, - СМИ

Компания «Московские информационные технологии» (МИТ), которая на 51% принадлежит правительству Москвы, получила от него крупную субсидию на публикацию постов в соцсетях по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства». Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о сумме в 312,7 млн. руб.

Согласно документам, макеты информационной продукции для сетевых информационных ресурсов (посты и комментарии) должны включать не менее 350 знаков текста и один графический или интерактивный элемент, сообщает «Медуза» со ссылкой на собственный источник.

По условиям договора, МИТ должна опубликовать 7 тыс. «макетов» — таким образом, один «макет» стоит около 40 тыс. руб. В общую сумму расходов входит не только непосредственно публикация, но и сопутствующая работа — мониторинг, выбор темы, подготовка еженедельных отчетов о «потенциальных новостных рисках» и «уровне вовлеченности горожан в обсуждение».

Как указано в документах, субсидия решает задачу «совершенствования столичной сферы жизнедеятельности» и «формирования имиджа Москвы как динамично развивающегося города».

Всего в 2016-2017 годах «Московские информационные технологии» и связанные с ней компании получили от правительства Москвы субсидии на сумму 7,1 млрд руб.

Компания, как указано на ее сайте, занимается «информационным сопровождением крупных городских проектов».

Ранее СМИ сообщали, что в сентябре в Facebook заявили, что в соцсети нашли примерно 470 фейковых аккаунтов и страниц, которые с июня 2015 по май 2017 годов приобрели около 3 тыс. объявлений на общую сумму $100 тыс.: эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом и, вероятно, действовали из России. Подавляющее большинство рекламных объявлений, которые размещали эти учетные записи, конкретно не указывали на президентские выборы, но они были сосредоточены на усилении социальных и политических разногласий, касались вопросов ЛГБТ, иммиграции и права на владение оружием.


 

Тэги: Россия, Интернет, социальная сеть, пост, тролль

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