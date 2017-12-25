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Украина впервые официально празднует католическое Рождество

Украина впервые официально празднует католическое Рождество

Сегодня, 25 декабря, Украина отмечает один из самых больших христианских праздников - Рождество. Как выяснили журналисты "Фразы", у христиан западного обряда 25 декабря впервые является официальным выходным днем.

Рождественские праздники в Украине — Рождество Христово, которое отмечают с 24 декабря (сочельник) по 6 января (Крещение Господне) по григорианскому календарю приверженцы западного обряда (римо-католики) и протестантских церквей, сообщает УНИАН.

Христиане восточного обряда (грекокатолики, православные) празднуют Рождество по юлианскому календарю, поэтому по григорианскому праздники длятся с 6 по 19 января. Период рождественских праздников с его традиционной обрядностью вобрал в себя наиболее типичные виды народно-драматического творчества украинцев.

Как сообщала «Фраза», 16 ноября 2017 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 5496 о праздновании Рождества дважды — 25 декабря и 7 января по католическому и православному обычаю. При этом народные депутаты исключили из праздничных дней 2 мая.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.

Тэги: праздник, Украина, Рождество, католичество

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