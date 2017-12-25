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В США полицейские застрелили 6-летнего ребенка

В США полицейские застрелили 6-летнего ребенка

В городе Сан-Антонио, штат Техас, полицейский случайно застрелил шестилетнего Кэмерона Прескотта. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейские преследовали 30-летнюю Аманду Джонс, которая попыталась укрыться в трейлере.

В этот момент в трейлере находился ребенок, сообщает «Telegraph».

По словам шерифа Хавьера Салазара, выйдя на крыльцо, преступница открыла огонь. Полиция открыла огонь в ответ и застрелила ее, однако одна из пуль пробила стенку трейлера и попала в ребенка.

Мальчик умер по дороге в больницу. Полицейские, участвовавшие в перестрелке, на данный момент отстранены от работы. Ведется служебное расследование.

Ранее СМИ сообщали, что в американском штате Джорджия полицейские застрелили 21-летнего студента Скаута Шульца после того, как он отказался бросить нож.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2016 года в Киеве во время преследования BMW полицейский застрелил 17-летнего подростка.

Тэги: США, полиция, смерть, перестрелка, ребенок

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