В Альпах спасли около 160 человек, застрявших на канатной дороге

Во французских Альпах более 160 человек застряли на канатной дороге, которая внезапно остановилась. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел на зимнем курорте Шамрус.

Спасатели использовали два вертолета, чтобы эвакуировать туристов, застрявших на высоте. Спасательная операция продолжалась около двух часов, сообщает «Francebleu».

На данный момент технические службы изучают причины остановки канатной дороги. Информации о состоянии здоровья туристов, которые более 2 часов провели на канатной дороге, в настоящий момент нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2013 году произошла поломка подвесной пассажирской канатной дороги «Мисхор — Ай-Петри».