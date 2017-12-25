Украина вводит биометрический контроль для россиян

Мобильные комплексы биометрического контроля начнут работать в местах потенциального нелегального пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной с 27 декабря. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Шкиряк.



«С 27 декабря 2017 будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами», — написал он.

Также Шкиряк напомнил, что 1 января 2018 уже с 00.01 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять отпечатки пальцев и «весь комплект биометрических данных».

«Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола», — подчеркнул он.

Ранее «Фраза» сообщала, что 10 июля 2017 года Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопрос усиления контроля за пересечением государственной границы Украины. «Речь идет об усилении контроля за въездом и выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины — мы вводим биометрический контроль для всех граждан, которые пересекают украинскую границу», — сообщил Порошенко.

Практически сразу появилась информация о том, что введение биометрического контроля на границах Украины Россия расценивает как введение визового режима и, соответственно, намерена ввести ответные меры.

24 июня 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил о том, что при пересечении границы с Украиной у россиян будут отбирать биометрические данные.

В начале июня 2017 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что надеется на скорейшее введение визового режима с Российской Федерацией. Идею также поддержал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В сентябре 2017 года появилась информация о том, что с 2018 года Украина вводит новые правила пересечения границы для граждан из стран, которые представляют риски для Украины. Согласно новым правилам, граждане данных государств смогут въехать на территорию Украины только при наличии биометрических паспортов.